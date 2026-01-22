لا تأمنوا مكر كريم بنزيما يا الاتحاد: فكرة ارتداء قميص الهلال "مستبعدة الآن".. وسيناريو مكرر يجعلها غير مستحيلة!

"الغموض".. هي الكلمة السائدة حاليًا في مستقبل المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد صيف 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، الذي مثّله على مدار 14 موسمًا كاملًا.

ووقع بنزيما على عقود تربطه بالعميد الاتحادي لمدة 3 سنوات؛ ما يعني أنه دخل "الفترة الحرة" في يناير الجاري، والتي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ آخر.

ورغم دخوله "الفترة الحرة"؛ لم يتحرك مسؤولو الاتحاد حتى الآن، لتمديد عقد المهاجم الفرنسي المخضرم لسنواتٍ أخرى.

هذا الأمر يقودنا لسؤال مهم؛ وهو: "هل توجد نية أساسًا لدى الإدارة الاتحادية من أجل تجديد عقد كريم بنزيما؟!".

أما السؤال الآخر الذي يطرح نفسه أيضًا، في هذا الملف المثير؛ هو: "إلى أين سيذهب بنزيما حال الرحيل عن نادي الاتحاد بشكلٍ رسمي؟!".

المثير في الأمر أن اسم عملاق الرياض الهلال، ظهر على الساحة مؤخرًا؛ كأبرز الخيارات المتاحة أمام بنزيما، حال الرحيل عن الاتحاد في الفترة القادمة.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، تقديم إجابة على هذين السؤالين؛ وفقًا لمجموعة من الحقائق والتصريحات، إلى جانب قراءة للمشهد الحالي..