لا يزال الشد والجذب بين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وناديه السابق الاتحاد مستمر منذ انتقال إلى الهلال، وهذه المرة في إعلان رسمي لإحدى العلامات التجارية.
هل قصد التقليل من الاتحاد؟ بنزيما في ظهور جديد: القوة الحقيقية بالعاصمة
ما القصة؟
صاحب الـ38 عامًا كان قد انتقل للاتحاد في صيف 2023 في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.
وخلال موسمين في النادي الجداوي، شارك الفرنسي في 83 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، فيما توج بلقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.
وفي شتاء 2026، انتقل للهلال في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الاتحاد بالتراضي بعدما رفض عرض التجديد المقدم له، ليشارك بالقميص الأزرق في ثلاث مباريات – حتى الآن – سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع آخر.
إحدى تلك المباريات الثلاث، كانت أمام الاتحاد في الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، حيث انتهت بالتعادل (1-1)، فيما لم يضع الفرنسي بصمته في اللقاء.
تقليل كريم بنزيما من الاتحاد
الجديد في هذا الشأن، كان عبر ظهور كريم بنزيما في إعلان لشركة العطور "ريف"، حيث ظهر به ملمحًا للفارق بين جدة والرياض، في مقارنة غير مباشرة بين الاتحاد والهلال.
وعبر الإعلان يقول الفرنسي: "من يسعى للفضاء ليُرى، صغير منذ البداية. تركت ضوضاء البحر، لأن القوة الحقيقية تبدأ في قلب العاصمة. هناك من يركض خلف سراب القمر، ليقتنع أنه الأول، بينما تبقى الحكومة ثابتة على الأرض، تصنع القنوانين".
البحر اعتبر إشارة لمدينة جدة، أما عن الحكومة فهو لقبه الشهير، وسط إسقاطات لم تمر مرور الكرام على الاتحاديين تحديدًا.
سخرية الاتحاد السابقة من بنزيما
من بدأ السخرية في الأساس من قبل كان نادي الاتحاد، بعدما استغل التعادل في كلاسيكو الهلال (1-1)، رغم لعبه بعشرة لاعبين وفشل منافسه في الانتصار، للتقليل من بنزيما بالتحديد.
الحساب الرسمي لنادي الاتحاد الناطق باللغة العربية لم يرحم قائده السابق، حيث تكفّل بالسخرية منه مقارنة بقائد الفريق الحالي البرازيلي فابينيو..
ونشر الحساب عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة لفابينيو من كلاسيكو الأمس، ومن خلفه يقف كريم بنزيما، معلقًا: "إذا شدّت الشدايد، قائد يشيل المسؤولية على أكتافه".
وكي يعرب عن غضبه من تصرف كريم بنزيما في الميركاتو الشتوي 2026 بالرحيل نحو الهلال، لجماهيره الأجانب، لجأ لحسابه الناطق باللغة الإنجليزية عبر منصة "إكس"، لاستكمال سخريته..
نشر حساب النادي الجداوي فيديو للقطة محاولة بنزيما المرور من المدافع الاتحادي أحمد شراحيلي في الكلاسيكو، قبل أن يفشل الفرنسي ويسقط أرضًا.
وعلق الحساب عليها: "ليس من هنا يا كوكو"، في إسقاط على اسم "الدلع" الذي كشف عن أنه الأقرب لقلبه، عبر حوار مع المركز الإعلامي لنادي الهلال قبل أيام قليلة.
القلق في الهلال
على جانب آخر، يعيش الهلال حاليًا حالة من القلق بشأن إصابات كريم بنزيما، إذ تعرض مؤخرًا لإصابة في العضلة الضامة، تسببت في غيابه عن مواجهتي التعاون والشباب، في الجولتين الـ10 والـ24 من دوري روشن السعودي.
بعض الأطباء بالتزامن مع هذه الإصابة، بدأوا يتحدثون عن احتمالية معاناة المهاجم المخضرم من إصابة مزمنة، إذا لم يُعالج بشكل سليم، وتعجل الهلال في عودته للملاعب.