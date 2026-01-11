رغم تعليقاته .. رامون بلانيس يرد بحسم على مستقبل كريم بنزيما مع الاتحاد

تحدث بلانيس إلى صحيفة ABC الإسبانية، وعندما سُئل عن مستقبل الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية، أشار المدير الرياضي للاتحاد إلى أن بنزيما يرغب في تمديد إقامته في المملكة العربية السعودية.

يتعارض ذلك مع التقارير التي صدرت في ديسمبر والتي أشارت إلى أن بنزيما مستعد لمغادرة النادي بمجرد انتهاء عقده في الصيف.

ذكرت صحيفة Foot Mercato الفرنسية أن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا لم يوافق على عقد جديد، على الرغم من أن وسائل إعلام أخرى أشارت إلى أنه وافق بالفعل على شروط جديدة مع الاتحاد.