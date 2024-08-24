كريم بنزيما أمام الخلود .. "هل كنت تطمئن جماهير الاتحاد أم تخدعهم؟"

الاتحاد فاز على الخلود ولكن..

في تصريح لرابطة دوري المحترفين، قال كريم بنزيما، قائد فريق الكرة بنادي الاتحاد، إن الفريق أصبح في أتمّ الجاهزية، وإن المعسكر الإعدادي كشف تصاعد أداء العميد، حتى حققوا الفوز على إنتر، بطل الدوري الإيطالي، بثنائية دون مقابل.

والسؤال هو "هل كان كريم بنزيما يحاول فقط بث الطمأنينة لجماهير الاتحاد، أم يخدعهم؟"، فما شاهدنا في مباراة الخلود، جعلنا نتأكد أن الاتحاد لم يصل بعد إلى الجاهزية المطلوبة، والفريق لا يزال بحاجة للكثير من العمل والتدعيمات، كما افتقد الفريق للانسجام بين عناصره، ولاحت بعض العشوائية في الأدوار.

ورغم ذلك، إلا أن بنزيما لعب دورًا في فوز الاتحاد على الخلود بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2024-2025.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL أبرز النقاط حول أداء كريم بنزيما في مباراة الخلود..