طالب بركلة جزاء ولعب دور مدافع الأهلي .. مؤشرات 2024 تهدد بعودة بنزيما "المنبوذ" لجماهير الاتحاد

المؤشرات تتجه إلى الأسفل، ومن كان مفتاح الفوز بالبطولات مع الاتحاد، صار يخشى مطاردة كابوس "2024". هذا هو كريم بنزيما، الذي قاد العميد للخسارة أمام الأهلي بنتيجة (0-1)، في ديربي الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2025-2026".

ووقع الجزائري رياض محرز، على هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 55، بصناعة من فرانك كيسييه، ليحسم الراقي صراع الديربي رقم 100، في تاريخ مواجهات قطبي جدة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 11 نقطة، في المركز الثامن، قبل فترة التوقف الدولي، التي تتزامن مع ختام الجولة الثامنة.