بعد اتهامه بالهروب من المشاركة ضد إنتر .. زوجة كريستنسن ترد على مؤلف سيرة ليفاندوفسكي الذاتية!
ماذا حدث؟
كشف سيباستيان ستاشيفسكي، مؤلف السيرة الذاتية لـ روبرت ليفاندوفسكي بعنوان "ليفاندوفسكي.. الحقيقي"، أن المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن رفض "على حد زعمه" المشاركة في الدقائق الأخيرة من مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر في ملعب "جوزيبي مياتزا"، بحجة معاناته من إصابة محتملة.
وأوضح المؤلف أن هانزي فليك، مدرب برشلونة، كان يرغب في إجراء تغيير تكتيكي للحفاظ على نتيجة اللقاء ومنع الوصول إلى الوقت الإضافي بأي ثمن.
وكان التغيير واضحًا بالنسبة له: إخراج فيران توريس والدفع بكريستنسن، ولكن اللاعب الدنماركي أبلغه بأنه يعاني من آلام في الظهر.
- Getty Images
فليك يستعين بليفاندوفسكي
وكان فليك –بحسب ما ورد في الكتاب– غير مقتنع تمامًا بأن اللاعب مصاب بالفعل، لكنه لم يكن يملك الوقت للتفكير مطولًا، في ظل الضغط الشديد الذي فرضه لاعبو إنتر على برشلونة في تلك اللحظات.
وجاء في الكتاب أيضًا: "فليك وحده حافظ على هدوئه، وبما أنه كان يعرف أن فريقه سيتعرض لسيل من الكرات العرضية، قرر الدفع بأندرياس كريستنسن الذي يبلغ طوله 187 سم، لكنه لم يتمكن من ذلك".
ولم يجد المدرب الألماني سوى خيار بديل، وهو إشراك روبرت ليفاندوفسكي لتعزيز القوة الهوائية في منطقة الجزاء، رغم أن المهاجم البولندي كان يعاني من بعض الانزعاجات البدنية ولم يبدأ اللقاء كأساسي.
ماذا حدث بعد التغيير؟
لكن هذا التغيير لم يؤتِ ثماره، حيث سجل أتشيربي هدف التعادل في الدقيقة 93، ليجر المباراة إلى الوقت الإضافي، قبل أن يحسم فراتيسي المواجهة لصالح إنتر ويقود الفريق الإيطالي إلى نهائي أوروبي جديد.
وبعد انتشار تفاصيل ما حدث في مقاعد البدلاء بملعب "جوزيبي مياتزا"، أصبح كريستنسن محط جدل واسع، إذ أثيرت تساؤلات كثيرة حول ما إذا كان الألم الذي تحدث عنه حقيقيًا أم مجرد ذريعة.
- Getty Images Sport
كيف ردت زوجة المدافع الدنماركي؟
حتى هذه اللحظة، فضل المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن التزام الصمت وعدم الخوض في الجدل الدائر حول حقيقة ما جرى في مواجهة برشلونة ضد إنتر ميلان، وما إذا كان قد رفض بالفعل المشاركة بسبب آلام في الظهر كما ورد في السيرة الذاتية لروبرت ليفاندوفسكي. ورغم الانتقادات الواسعة التي طالت اللاعب خلال الساعات الأخيرة، إلا أنه لم يُصدر أي تصريح رسمي أو تعليق يوضح موقفه.
في المقابل، قررت زوجته كاترينا فريس كريستنسن التدخل والدفاع عنه، حيث نشرت تعليقًا عبر حسابها في موقع إنستجرام بعد تداول الخبر على نطاق واسع. وأعادت كاترينا نشر القصة المتداولة مع تعليق واضح حمل نبرة استياء من الاتهامات الموجهة لزوجها، مؤكدة عدم صحة ما جاء في الكتاب، ومشيرة إلى أن البعض لا يتردد في اختلاق القصص بهدف لفت الأنظار.وجاء ردها المباشر على ما ورد في السيرة الذاتية بقولها:"يا للعجب.. الناس تكتب أي شيء فقط لجذب الانتباه".
ما القادم لبرشلونة؟
عاد برشلونة ليعيش أجواءه الحقيقية على أرضية "كامب نو" الأسطوري، بعدما استقبل جماهيره مجددًا مساء السبت في ليلة خاصة حملت طابعًا رمزيًا لعودة الحياة إلى الملعب بعد فترة التجديد. واحتفل الفريق الكتالوني بهذه المناسبة على طريقته، محققًا فوزًا كبيرًا على أتلتيك بيلباو برباعية دون رد. وشهدت المواجهة مشاركة الموهبة الواعدة لامين يامال، الذي كان محل شك خلال الأيام الماضية بسبب إصابة في الفخذ، لكنه تمكن من الظهور أساسيًا وقدم أداءً جيدًا طمأن الجهاز الفني على حالته.
وفي الوقت ذاته، لا يزال ملف الإصابات داخل الفريق يفرض نفسه، خاصة فيما يتعلق بماركوس راشفورد الذي لم تتضح جاهزيته بعد نتيجة استمرار معاناته من إصابة تعرض لها مؤخرًا، ما يجعل مشاركته المقبلة معلقة بقرار الطاقم الطبي. وعلى الجانب الآخر، يبدو أن الحارس الشاب جوان جارسيا مرشح بقوة لحراسة المرمى في المباراة المقبلة، بينما اكتملت جاهزية البرازيلي رافينيا بعد إنهاء برنامجه العلاجي ليعود لقائمة الخيارات المتاحة.
وتكثّف الأجهزة الطبية جهودها لتجهيز الثنائي يامال وبيدري بأسرع وقت ممكن قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، والتي ينظر إليها النادي باعتبارها اختبارًا مصيريًا في مشوار البطولة. ويخوض اللاعبان برنامجًا تدريبيًا دقيقًا يجمع بين العمل الفردي والمشاركة المحدودة في التدريبات الجماعية، وسط مراقبة مستمرة لضمان عدم حدوث أي انتكاسة قد تعرقل عودتهما المرتقبة.
ومن الناحية الفنية، يعيش برشلونة حالة من التحسن التدريجي، وهو ما انعكس على موقعه في جدول الدوري الإسباني، حيث يتربع مؤقتًا على الصدارة برصيد 31 نقطة، مترقبًا نتيجة مباراة ريال مدريد أمام إلتشي مساء الأحد، خاصة مع تساوي الغريمين في رصيد النقاط، وهو ما ينذر بمنافسة شديدة على قمة الليجا خلال الأسابيع المقبلة.