كريستيان بوليسيتش وزملاؤه يفاجئون مشجعي ميلان بالكشف عن القميص الرابع لمباراة بارما، بينما يهدي زلاتان إبراهيموفيتش قميصًا جديدًا لنجمة الراب الضيفة ميغان ذا ستاليون
مفاجأة في سان سيرو
القميص نفسه هو نتاج تعاون عالي الأناقة مع العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة للملابس الرياضية Slam Jam، وقد صُمم لردم الفجوة بين ثقافة كرة القدم وأسلوب ميلانو. وتجنباً للتصوير الفوتوغرافي التقليدي أو الفيديو الترويجي عالي التكلفة، قرر النادي أن الملعب هو أفضل مسرح لعرض هذا التصميم النابض بالحياة. تستمد الملابس إلهامها بشكل كبير من جمالية ميلان الشهيرة في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، وتتميز بنسيج معدني يذكرنا بالحقبة التي سيطر فيها النادي على كرة القدم المحلية والأوروبية.
ملابس الشارع تلتقي بأضواء ملعب سان سيرو
صُنع القميص من قبل شركة Puma، ويتميز بطابعه الكلاسيكي مع استخدام تقنيات حديثة عالية الأداء. كان اللمعان المعدني ملفتًا للنظر بشكل خاص تحت أضواء الملعب، مما أضفى تأثيرًا براقًا على اللاعبين أثناء قيامهم بطقوسهم قبل المباراة. في حين أن النسيج يكرّم القمصان "الزئبقية" التي كانت سائدة في العقود الماضية، يأمل المشجعون أن تتجنب نسخة 2026 مشاكل الالتصاق الساكنة التي غالبًا ما ترتبط بمجموعات الملابس المقلدة في تلك الحقبة.
يظل التصميم وفياً لفلسفة الملابس الشارع البسيطة، حيث يتميز بحواف سوداء نظيفة وياقة كلاسيكية قابلة للطي. توجد لمسة فريدة لهذه التعاون داخل الملابس، حيث تم طباعة شعار Slam Jam "Chaos is Order" (الفوضى هي النظام) بشكل خفي داخل مؤخرة العنق. إنه بيان جريء لنادٍ يفخر بكونه نقطة التقاء بين الرياضة والموضة، مما يعزز مكانته كأحد أكثر الفرق ذات الصلة الثقافية في اللعبة العالمية.
زلاتان يستضيف ميغان ذا ستاليون
لم يقتصر سحر الأمسية على الملعب فقط. استضاف أيقونة النادي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يشغل حالياً منصب مستشار أول لإدارة الروسونيري، ضيفة شرف معروفة عالمياً: نجمة الراب الأمريكية ميغان ذا ستاليون. كان التقاء الرياضة والترفيه في مقدمة الحدث، حيث رحب السويدي الأسطوري بالفنانة الحائزة على جائزة جرامي في موطن كرة القدم الإيطالية.
أهدى إبراهيموفيتش مغنية الراب "Hiss" نسختها الخاصة من القميص الرابع الجديد. شوهد الثنائي يضحكان ويتحدثان في قسم كبار الشخصيات بجانب الملعب، حيث شاهدا المباراة. إن حضور نجمة أمريكية بارزة مثلها، إلى جانب مشاركة بوليسيتش في الملعب، يسلط الضوء على استراتيجية ميلان المستمرة لتوسيع نفوذ علامتها التجارية عبر المحيط الأطلسي وخارج الحدود التقليدية للدوري الإيطالي.
بوليسيتش يعود لكن آمال الفوز باللقب تتلاشى
على الصعيد الرياضي، شكلت المباراة علامة فارقة مهمة بالنسبة لبوليسيتش، الذي شارك لأول مرة مع النادي منذ أكثر من شهر. وقد تمت معالجة اللاعب الدولي الأمريكي بعناية من قبل الطاقم الطبي بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، وكان عودته إلى التشكيلة الأساسية موضع ترحيب من قبل مشجعي ميلان.
على الرغم من الإثارة التي أحاطت بإطلاق القميص الجديد وحضور الضيف الشهير، انتهى بعد الظهر بإحباط للفريق المضيف الذي عانى من صعوبة في إيجاد إيقاعه أمام فريق بارما المنضبط.
أفسدت الهزيمة المخيبة للآمال بنتيجة 1-0 الأجواء الاحتفالية، وهي نتيجة تركت آمال ميلان في الفوز باللقب معلقة بخيط رفيع، كما أنهت سلسلة 24 مباراة دون هزيمة في الدوري الإيطالي. هذه الخسارة تعني أن الفريق يتأخر الآن بفارق 10 نقاط عن غريمه المحلي ومتصدر الدوري إنتر ميلان، مع بقاء 12 مباراة فقط على نهاية الموسم. في حين أن شعار "الفوضى هي النظام" قد يلقى صدى في عالم الموضة، سيحتاج الروسونيري إلى إيجاد طريقة لإحلال المزيد من النظام على أرض الملعب إذا أرادوا تعويض الفارق في صدارة الترتيب.
