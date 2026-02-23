كريستيان بوليسيتش وزملاؤه يفاجئون مشجعي ميلان بالكشف عن القميص الرابع لمباراة بارما، بينما يهدي زلاتان إبراهيموفيتش قميصًا جديدًا لنجمة الراب الضيفة ميغان ذا ستاليون

صُنع القميص من قبل شركة Puma، ويتميز بطابعه الكلاسيكي مع استخدام تقنيات حديثة عالية الأداء. كان اللمعان المعدني ملفتًا للنظر بشكل خاص تحت أضواء الملعب، مما أضفى تأثيرًا براقًا على اللاعبين أثناء قيامهم بطقوسهم قبل المباراة. في حين أن النسيج يكرّم القمصان "الزئبقية" التي كانت سائدة في العقود الماضية، يأمل المشجعون أن تتجنب نسخة 2026 مشاكل الالتصاق الساكنة التي غالبًا ما ترتبط بمجموعات الملابس المقلدة في تلك الحقبة.

يظل التصميم وفياً لفلسفة الملابس الشارع البسيطة، حيث يتميز بحواف سوداء نظيفة وياقة كلاسيكية قابلة للطي. توجد لمسة فريدة لهذه التعاون داخل الملابس، حيث تم طباعة شعار Slam Jam "Chaos is Order" (الفوضى هي النظام) بشكل خفي داخل مؤخرة العنق. إنه بيان جريء لنادٍ يفخر بكونه نقطة التقاء بين الرياضة والموضة، مما يعزز مكانته كأحد أكثر الفرق ذات الصلة الثقافية في اللعبة العالمية.