بوليسيتش وسيدني سويني.. "كابتن أمريكا" يحسم الجدل حول العلاقة العاطفية مع نجمة هوليوود!

وفقاً لما أوردته "ميل سبورت"، وضع بوليسيتش حداً لشائعات المواعدة التي تربطه بسويني، وصرح بأن التكهنات ليست أكثر من "أخبار زائفة" يأمل في القضاء عليها نهائياً.

انتشرت التكهنات بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بعد تقارير مثيرة نشرتها صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" في إيطاليا، والتي ذكرت أن الاثنين يتواعدان منذ فترة، مما ترك الجماهير في عالمي كرة القدم والترفيه في حالة ذهول.

التقارير التي تربط "كابتن أمريكا" بوليسيتش بواحدة من أبرز الممثلات في الولايات المتحدة لم تكن لتشكل مفاجأة كبيرة، لولا حقيقة أنه كان يُعتقد أنه يواعد لاعبة الجولف أليكسا ميلتون في وقت سابق من هذا العام.

لكن بوليسيتش أكد أنه في الواقع لا تربطه علاقة عاطفية بسويني، طالباً من المعجبين ووسائل الإعلام التوقف عن نشر "القصص المختلقة" لأنها "تؤثر على حياة الناس".