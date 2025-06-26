"أثبت أنني لست فقط الرجل الذي تعرض لأزمة قلبية" .. وداع عاطفي من إريكسن لمانشستر يونايتد

Getty Images Sportتامر أبو سيدو"أثبت أنني لست فقط الرجل الذي تعرض لأزمة قلبية" .. وداع عاطفي من إريكسن لمانشستر يونايتدمانشستر يونايتدكريستيان إريكسنالدوري الإنجليزي الممتازتحدث كريستيان إريكسن عن فخره بقدرته على تحويل مسيرته المهنية في مانشستر يونايتد بعد تعرضه لأزمة قلبية في عام 2021المقالة تستمر أدناهالمقالة تستمر أدناهالمقالة تستمر أدناهالموضوع يُستكمل بالأسفللاعب الوسط سعيد بإعادة مسيرته إلى المسار الصحيحالدنماركي فخور بإثبات أنه يمكنك تغيير الأموريبحث عن خطوة جديدة خارج الدوري الإنجليزي الممتاز