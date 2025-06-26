Leicester City FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport
تامر أبو سيدو

"أثبت أنني لست فقط الرجل الذي تعرض لأزمة قلبية" .. وداع عاطفي من إريكسن لمانشستر يونايتد

مانشستر يونايتدكريستيان إريكسنالدوري الإنجليزي الممتاز

تحدث كريستيان إريكسن عن فخره بقدرته على تحويل مسيرته المهنية في مانشستر يونايتد بعد تعرضه لأزمة قلبية في عام 2021

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