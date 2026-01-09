"عليه أن يكرر ما يفعله الموسيقيون".. نجم مانشستر يونايتد السابق يدافع عن مشاركة رونالدو في فيلم Fast & Furious

قد يكون أنه سيتجه إلى صناعة السينما في تلك المرحلة، حيث أخبر يورك موقع PokerScout عن مسار واضح يمكن أن يسلكه أحد أشهر الشخصيات على هذا الكوكب: "أعتقد أنه بالنظر إلى ما حققه كريستيانو رونالدو في كرة القدم وما أنجزه، وهو مشابه إلى حد ما ليونيل ميسي، فلماذا لا يرغب صانعو الأفلام في التعامل مع شخص بمثل مكانته ووسامته، فهو يمتلك كل ما يصب في صالحه".

"لماذا لا نغريه؟ لقد رأيت كل هؤلاء المطربين ومغنيي الراب يدخلون مجال التمثيل. فلماذا لا يمكننا من عالم الرياضة، أن نضع أشخاصًا مثل رونالدو في نفس الدائرة؟ نرى ذلك طوال الوقت، ولا بأس أن يخطو مغنو الراب والموسيقيون هذه الخطوة نحو الشاشة الكبيرة".

"سيكون من الجيد رؤية كريستيانو رونالدو في أحد هذه الأفلام الكبرى مثل Fast and Furious، إذا كان ذلك صحيحًا. هذا يجلب الإثارة. أنت تعرف ما يجلبه، فهو الشخص الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. كل ذلك. كمنتج، لماذا لا تشارك في شيء من هذا القبيل؟ بالنسبة لي، هذا أمر بديهي".

"سيكون من الجيد رؤية أشخاص من جميع الألعاب الرياضية يظهرون أخيرًا على الشاشة الكبيرة. قام بيليه بتمثيل فيلم Escape to Victory في الماضي، ومن المذهل كيف أن الأمور تعود إلى نقطة البداية. على الرغم من أنني لا أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، إلا أن ظهوره على الشاشة الكبيرة سيكون أمرًا مثيرًا، وسأشاهده بالتأكيد".