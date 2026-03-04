Getty Images Sport
كريستيانو رونالدو يواجه خطر الغياب عن معسكر البرتغال النهائي قبل كأس العالم 2026 بسبب إصابة في أوتار الركبة
إصابة مؤلمة في أوتار الركبة لللاعب المخضرم
أثيرت مخاوف بعد اشتباك النصر الأخير مع الفيحاء، حيث اضطر اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا إلى الخروج في الدقيقة 81. ومنذ ذلك الحين، قدم النادي السعودي العملاق تحديثًا مقلقًا عن حالة نجمه. وفي بيان رسمي، أعلن النادي: "تم تشخيص إصابة كريستيانو رونالدو بتمزق في أوتار الركبة بعد المباراة الأخيرة ضد الفيحة. وقد بدأ برنامجًا تأهيليًا وسيخضع للتقييم يوميًا". تأتي هذه الأخبار في وقت عصيب للنادي والمنتخب الوطني على حد سواء، مع دخول الموسم مرحلته الأكثر حسمًا.
البرتغال تواجه مشكلة الإصابات
توقيت هذه النكسة حساس بشكل خاص، حيث يستعد مارتينيز للإعلان عن تشكيلة فريقه لمباراتي الودية ضد المكسيك والولايات المتحدة. ومن المقرر أن تواجه البرتغال المكسيك في 28 مارس والولايات المتحدة في 31 مارس، وهما مباراتان تعتبران تحضيرًا حيويًا لحدث الصيف المهم.
وقد علق خبير الانتقالات فابريزيو رومانو على الموقف، مشيرًا إلى أن فترة التعافي قد تكون طويلة بما يكفي لاستبعاد رونالدو من فترة التوقف الدولية بالكامل. وكتب رومانو على مواقع التواصل الاجتماعي: "قد يغيب كريستيانو رونالدو لمدة تصل إلى أربعة أسابيع بسبب إصابة عضلية. سيخضع لفحوصات إضافية قريبًا، حيث يعمل كريستيانو بهدف واضح للعودة في أسرع وقت ممكن بعد مشاكل في أوتار الركبة. ومن المتوقع أن يغيب عن المباراتين القادمتين، حيث قد تستغرق فترة تعافيه 2/4 أسابيع كحد أقصى - وسيتوقف على ذلك أيضًا حضوره مع البرتغال هذا الشهر".
نجم النصر يدخل مركز إعادة التأهيل
تعد هذه الإصابة ضربة قوية لطموحات النصر في الفوز باللقب، حيث سجل المهاجم الغزير الإنتاج 21 هدفًا هذا الموسم. يعمل الطاقم الطبي للنادي الآن على مدار الساعة لإدارة عملية تعافي اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا. على الرغم من شهرة اللاعب بتفانيه في الحفاظ على لياقته البدنية، إلا أن طبيعة تمزق العضلات في هذه المرحلة من مسيرته المهنية تتطلب في الغالب اتباع نهج حذر لمنع حدوث المزيد من الأضرار طويلة الأمد التي قد تعرض مشاركته في كأس العالم للخطر. إذا كانت معلومات رومانو دقيقة، فسوف يغيب رونالدو عن مباراتي النصر القادمتين في الدوري السعودي للمحترفين ضد نيوم والخليج.
رفض الشائعات الجيوسياسية
تزامنت أخبار الإصابة مع تكهنات حول وضع رونالدو في السعودية في ظل عدم الاستقرار في المنطقة. وأشارت بعض التقارير إلى أن اللاعب غادر البلاد لأسباب أمنية، لكن المقربين من اللاعب قللوا من أهمية هذه الادعاءات، حيث نشر نادي النصر صوراً للمهاجم وهو يتدرب بنشاط في مجمع التدريبات.
سيواصل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم مراقبة الوضع عن كثب قبل أن يقدم مارتينيز قائمة فريقه رسميًا. إذا لم يكن رونالدو متاحًا، فسيضطر المدير الفني إلى تجربة تشكيلات هجومية بديلة ضد منافسيه من أمريكا الشمالية. سيحبس المشجعون في جميع أنحاء العالم أنفاسهم، على أمل أن يتمكن أكثر المهاجمين تهديفًا في تاريخ كرة القدم الدولية من التغلب على هذا العائق الأخير وقيادة بلاده إلى حملة كأس العالم النهائية هذا الصيف.
