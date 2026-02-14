Getty Images Sport
ترجمه
كريستيانو رونالدو يعود بقوة! قائد فريق النصر يسجل هدفاً في أول مباراة له مع الفريق السعودي بعد إنهاء احتجاجه على انتقاله
احتجاج رونالدو ينتهي أخيرًا
عاد رونالدو إلى التشكيلة الأساسية للناسير في مباراة الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت ضد الفتح، وقاد الفريق كقائد بعد أن غاب عن مباراتي النادي السابقتين في الدوري.
وكان اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا قد غاب عن مباراتي الاتحاد والرياض في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أشارت التقارير إلى أن غيابه كان مقاطعة متعمدة مرتبطة بعدم رضاه عن نشاط النادي في سوق الانتقالات. كان رونالدو محبطًا من عدم قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) بتعزيز صفوف النصر بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الأخيرة، في حين واصل منافسه الهلال الاستثمار بكثافة، بما في ذلك صفقات تتعلق بشريكه القديم في الهجوم.
عُقدت محادثات هذا الأسبوع، ووفقًا للتقارير، تمت معالجة القضايا الرئيسية. ومن المفترض أن هذه القضايا شملت دفع الرواتب المتأخرة واستعادة سيطرة تشغيلية أكبر لمسؤولي النصر. بعد هذه التطورات، وافق المهاجم على العودة إلى الملاعب.
كما أصدرت الدوري السعودي للمحترفين بيانًا تناولت فيه الموقف، قائلة: "لقد انخرط كريستيانو بشكل كامل مع النصر منذ وصوله ولعب دورًا مهمًا في نمو النادي وطموحاته. مثل أي منافس من النخبة، يريد الفوز. لكن لا يوجد فرد - مهما كان مهمًا - يقرر قرارات تتجاوز ناديه".
- Getty Images Sport
الهدف التجاري كهدف النصر للقب
لم يضيع رونالدو وقتًا في تذكير المشجعين بأهميته بمجرد عودته إلى الملعب.
بعد بداية مفعمة بالحيوية من هجوم النصر، جاء الهدف الأول في الدقيقة 18. مرر ساديو ماني الكرة إلى منطقة الجزاء وسددها رونالدو مباشرة بضربة قوية في الزاوية اليمنى السفلية. كانت قيمة الهدف المتوقعة 0.21 فقط، لكن جودة التسديدة كانت نموذجية لرونالدو.
قبل التسجيل، كان رونالدو قد شارك بشكل كبير في المباراة. سدد كرة مبكرة فوق العارضة في الدقيقة الأولى، ثم حاول تسديد كرة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من مارسيلو بروزوفيتش. كما حصل النصر على فرص من جواو فيليكس وكينغسلي كومان خلال الدقائق الأولى.
تحدي النصر على اللقب لا يزال قائماً
دخل النصر المباراة في المركز الثالث في الترتيب، بفارق أربع نقاط عن المتصدر الهلال، لكنه يمتلك مباراة مؤجلة، مما يعني أن النادي لا يزال في صدارة السباق على اللقب.
على الصعيد الفردي، يسعى رونالدو أيضًا للفوز بجائزة الحذاء الذهبي. وهو يتخلف عن مهاجم الأهلي إيفان توني، الذي يتصدر قائمة الهدافين، بينما يتقدم عليه أيضًا جوليان كينونيس من القادسية. وكان هدفه يوم السبت هو الـ17 له في الموسم، وهو رصيد رائع مع بقاء العديد من المباريات.
- (C)Getty Images
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يبدو أن عودة رونالدو تضع حدا لفترة متوترة بين اللاعب والنادي وأصحاب المصلحة في الدوري السعودي. بالنسبة للنصر الآن، الأولوية هي كرة القدم. لا يمكن للنادي أن يتحمل خسارة المزيد من النقاط إذا أراد اللحاق بالهلال.
بالنسبة لرونالدو، الهدف أبسط من ذلك - الاستمرار في تسجيل الأهداف. أظهر تأثيره الفوري ضد الفتح أن الخلاف لم يؤثر على حدة أدائه أو عقليته الفائزة، ومن المرجح أن تحدد بقية الموسم ما إذا كانت حملته الثانية الكاملة في السعودية ستنتهي بفوزه بلقب.
إعلان