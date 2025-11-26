Getty Images Sport
ممنوع استخدام الهواتف المحمولة فيه .. رونالدو يفتتح ناديًا خاصًا في مدريد والعضوية بمقابل مادي كبير
رونالدو يقترب من اعتزاله
سيدخل رونالدو التاريخ كأحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، بما حققه في مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس وغيرها من الأندية ساعده في بناء واحدة من أكثر المسيرات المهنية تألقًا في تاريخ هذه الرياضة. وعلى الرغم من أنه في الأربعينيات من عمره الآن، إلا أنه لا يزال منتجًا مع البرتغال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين.
لكن حتى المهاجم المخضرم يعلم أن كل هذا سيصل إلى نهايته في نهاية المطاف، على الرغم من أن عقده مع النصر يمتد حتى نهاية موسم 2026-27، إلا أن اليوم الذي سيعلق فيه حذاءه نهائيًا يقترب بسرعة.
عندما سُئل عن تقاعده، قال في مقابلة مع بيرس مورجان في وقت سابق من هذا الشهر: "قريبًا. أعتقد أنني سأكون مستعدًا. سيكون الأمر صعبًا بالطبع. سيكون صعبًا، نعم. ربما سأبكي، نعم.. سيكون الأمر صعبًا للغاية، لكنني أعددت مستقبلي منذ أن كنت في الخامسة والعشرين أو السادسة والعشرين أو السابعة والعشرين من عمري. لذا أعتقد أنني سأكون قادرًا على تحمل هذا الضغط".
بالمناسبة، تشمل بعض مشاريعه التجارية CR7 Clothing و CR7 Fitness وقناته الخاصة على YouTube وغيرها.
نادي رونالدو الخاص يفتتح أبوابه في مدريد
وفقًا للنشرة الإسبانية Libertad Digital، أطلق رجل الأعمال إينيجو أونييفا وشركة Mabel Hospitality، وهي شركة رونالدو ورجل الأعمال مانويل كامبوس جوالار، نادي Vega Private Members Club. ويقول التقرير إن النادي سيعيد "تحديد" كيفية ممارسة الأنشطة الاجتماعية والتجارية في مدريد، ومن المقرر افتتاحه قبل نهاية العام في 88 شارع لاجاسكا في قلب الميل الذهبي.
ستحظر المساحة التي تبلغ 1000 متر مربع استخدام الهواتف المحمولة والتصوير الفوتوغرافي، وستُستخدم خلال النهار لعقد الاجتماعات والمكاتب الخاصة والعمل الجماعي واستوديو البودكاست.
وفي الليل، ستتحول المساحة إلى نقطة التقاء اجتماعية مع عشاء حصري وبارات متخصصة. وسيضم "النادي" ثلاثة مساحات لتغطية أوقات مختلفة من اليوم: Casa Vega (بيسترو معاصر) ومطعم Vega ومطعم Toto (مطعم إيطالي). سيكون هناك أيضًا نادي نبيذ يقدم تجارب خاصة لتذوق النبيذ والكافا.
ومع ذلك، لن يكون رخيصًا، ولا يمكن الحصول على العضوية الأكثر رواجًا، وهي عضوية المؤسسين، إلا بدعوة وتحتاج إلى دفع مبلغ 15000 يورو لمرة واحدة. وتتيح هذه العضوية الوصول مدى الحياة والحجز الأولوية وتجارب مصممة خصيصًا. يمكن العثور على عروض أرخص تبدأ من 2400 يورو سنويًا بالإضافة إلى رسوم أولية قدرها 2000 يورو.
رونالدو يتطلع إلى المستقبل
في نفس المقابلة مع مورجان، قال رونالدو إن اعتزال كرة القدم سيمنحه أخيرًا الوقت لمتابعة أمور أخرى. لكنه اعترف بأن إثارة الفوز في مباراة أو تسجيل هدف لن تضاهيها أي إثارة أخرى.
وقتها قال الدون: "لا شيء يضاهي الأدرينالين الذي نشعر به في كرة القدم عند تسجيل هدف. لكن لدي شغف آخر. [عندما أتقاعد] سيكون لدي المزيد من الوقت لنفسي، ولعائلتي، لتربية أطفالي. أريد أن أكون أكثر ارتباطًا بأسرتي، وأكثر حضورًا".
وأضاف: "كما أريد أن أمارس هواياتي الخاصة. أحب مشاهدة UFC، والمباريات. أحب رياضة البادل. أحب شركاتي وأريد أن أتعلم المزيد عنها. لن أكون يوتيوبر [بدوام كامل] بالطبع، لكنني أريد أن أكون هناك. سأقضي المزيد من الوقت في التعلم. أعتقد أنني سأفعل أشياء مضحكة وأشياء لم أكن معتادًا على فعلها من قبل. لأنني أعيش كرة القدم 24 ساعة [كل يوم] لفعل الأشياء الصحيحة والأداء الجيد".
ماذا ينتظر رونالدو بعد ذلك؟
قبل أن يحاول رونالدو مرة أخرى تحقيق أول فوز للبرتغال في كأس العالم 2026، سيركز على قيادة نادي النصر إلى الفوز باللقب بعد فترة طويلة من عدم الفوز بأي لقب حتى الآن. لكن النادي في طريقه لإنهاء هذه الفترة، حيث يتصدر الدوري السعودي للمحترفين.
