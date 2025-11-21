تأثير كريستيانو رونالدو السلبي .. موسى ديابي يقلد "لقطة طرد نجم النصر" مع الاتحاد ولكنه لم يُكابر مثله!

لقطة النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ضد لاعب الرياض عبدالله حسون، في مباراة الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ تذكرنا كثيرًا بواقعة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الأخيرة.
رونالدو الذي يلعب حاليًا في صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم، تعرض لـ"طرد مباشر" في مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد أيرلندا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وجاء طرد رونالدو، بعد لعبة مشتركة بينه ودارا أوشي داخل منطقة الـ18؛ حيث سقط المدافع الأيرلندي على أرضية الملعب، بعد تلقيه ضربة من الأسطورة البرتغالية.
وقام الحكم بإشهار "الكارت الأصفر" ضد كريستيانو، الذي وجّه إشارات مستفزة إلى المدافع الإيرلندي والجماهير، تدل على بكائهم.
إلا أن الأمر انقلب تمامًا؛ عندما جاء نداء من غرفة تقنية الفيديو "فار" إلى حكم المباراة، بأن تدخل الأسطورة البرتغالية على أوشي، يستحق أكثر من "الكارت الأصفر".
وبالفعل.. بعد ذهاب الحكم لمشاهدة اللقطة بنفسه عبر شاشة "فار"، عاد وأشهر "الكارت الأحمر" في وجه رونالدو في الدقيقة 61؛ لتقوم الجماهير الأيرلندية برد الصفعة للأسطورة البرتغالية، حيث ودعته وهو يغادر أرضية الملعب بإشارات البكاء.
وبالتالي.. نستطيع أن نقول أن لقطتي ديابي ضد الرياض ورونالدو أمام أيرلندا، تتشابها في الكثير من النقاط؛ على النحو التالي:
* أولًا: رقابة شديدة من حسون وأوشي، على ديابي ورونالدو.
* ثانيًا: ديابي ورونالدو حاولا التخلص من هذه الرقابة؛ فقاما بتوجيه ضربة في جسد حسون وأوشي.
* ثالثًا: ضرب ديابي ورونالدو لكل من حسون وأوشي؛ جاء بدون تنافس على الكرة.
* رابعًا: طرد ديابي ورونالدو؛ جاء بعد عودة الحكمين إلى شاشة تقنية الفيديو "فار".