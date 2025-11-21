تأثير كريستيانو رونالدو السلبي .. موسى ديابي يقلد "لقطة طرد نجم النصر" مع الاتحاد ولكنه لم يُكابر مثله!

العالم أجمع يعلم "التأثير الإيجابي" للأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، في الملاعب السعودية.

لكن.. يبدو أن هُناك "تأثير سلبي" غير مقصود؛ وذلك من خلال تقليد بعض نجوم دوري روشن السعودي لتصرفاته، ولو بشكلٍ لا إرادي.

آخر هؤلاء النجوم الذين يقلدون تصرفات رونالدو، كان الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ الذي أثار الجدل في مباراة ناديه ضد الرياض، مساء اليوم الجمعة.

الاتحاد فاز (2-1) على نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى نقطته الرابعة عشر، في "المركز السابع" مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد الرياض عند النقطة الثامنة، في "المركز الثالث عشر".