بين إنقاذ رونالدو وإحياء كابوس سانتوش: روبرتو مارتينيز يفاجئ كريستيانو بخطة تجهيز البرتغال لكأس العالم 2026

وفي حديثه عقب تسلم جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، في حفل "جلوب سوكر 2025"، أكد كريستيانو رونالدو أنه لا يزال يملك طموحات جديدة، وهي الفوز بالمزيد من الألقاب والوصول إلى 1000 هدف في مسيرته، ما لم تحدث إصابة، مضيفًا بالعربية "إن شاء الله".

ومع عدم تعرضه لإصابة، سيضمن رونالدو مكانًا في قائمة البرتغال بكأس العالم 2026، فيما يُعد جونسالو راموش، مهاجم باريس سان جيرمان، هو الخيار الثاني لهجوم المنتخب، مع روبرتو مارتينيز، وهو الذي حلّ محل كريستيانو، عندما تم استبعاد الأخير من التشكيل الأساسي في مونديال 2022.

وربما يعد رونالدو مترددًا، إذا ما كان الحديث حو اتخاذ خطورة إلى الوراء، أو القيام بدور داعم، ولكن عليه أن يقبل بفكرة أنه بحاجة إلى الحذر في مشاركاته، بالتزامن مع المراحل الأخيرة من مسيرته التي حطمت الأرقام القياسية، مع الأخذ في الاعتبار، توقعات ارتفاع درجة الحرارة في بطولة دولية كبرى هذا الصيف، ما يجعل مارتينيز حريص على ألا يترك القائد "الأيقوني" في موقف حرج، في منطقة مهمة من الملعب.