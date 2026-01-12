Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty
بين إنقاذ رونالدو وإحياء كابوس سانتوش: روبرتو مارتينيز يفاجئ كريستيانو بخطة تجهيز البرتغال لكأس العالم 2026

رونالدو يستعد للمونديال السادس في تاريخه..

كشف روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن مفاجأة في انتظار القائد كريستيانو رونالدو، والذي سيدخل منافسة "ثلاثية"، من أجل قيادة هجوم "البحارة" في نهائيات كأس العالم 2026.

وبات من غير المتوقع لرونالدو، الذي سيتم عامه الحادي والأربعين في فبراير، بأن يلعب جميع دقائق البرتغال في مباريات كأس العالم، رغم كونه قائدًا لمنتخب بلاده، حيث يخطط مارتينيز لاصطحاب "3" مهاجمين معه إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

  • مسيرة خالدة: كريستيانو يستعد لكأس العالم "السادسة"

    وفي حديثه عقب تسلم جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، في حفل "جلوب سوكر 2025"، أكد كريستيانو رونالدو أنه لا يزال يملك طموحات جديدة، وهي الفوز بالمزيد من الألقاب والوصول إلى 1000 هدف في مسيرته، ما لم تحدث إصابة، مضيفًا بالعربية "إن شاء الله".

    ومع عدم تعرضه لإصابة، سيضمن رونالدو مكانًا في قائمة البرتغال بكأس العالم 2026، فيما يُعد جونسالو راموش، مهاجم باريس سان جيرمان، هو الخيار الثاني لهجوم المنتخب، مع روبرتو مارتينيز، وهو الذي حلّ محل كريستيانو، عندما تم استبعاد الأخير من التشكيل الأساسي في مونديال 2022.

    وربما يعد رونالدو مترددًا، إذا ما كان الحديث حو اتخاذ خطورة إلى الوراء، أو القيام بدور داعم، ولكن عليه أن يقبل بفكرة أنه بحاجة إلى الحذر في مشاركاته، بالتزامن مع المراحل الأخيرة من مسيرته التي حطمت الأرقام القياسية، مع الأخذ في الاعتبار، توقعات ارتفاع درجة الحرارة في بطولة دولية كبرى هذا الصيف، ما يجعل مارتينيز حريص على ألا يترك القائد "الأيقوني" في موقف حرج، في منطقة مهمة من الملعب.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    هل سيتم استبعاد رونالدو مرة أخرى؟

    وقال مارتينيز، لوكالة الأنباء البرتغالية "لوسا"، "باب المنتخب الوطني مفتوح دائمًا، ولكن التنافسية تجعل فرص الانضمام ضعبة، إلا أننا في الوقت الحالي، نعتقد أننا بحاجة لمهاجم ثالث، وأن هذا سيكون مركزًا مهمًا في كأس العالم".

    وبسؤاله حول إذا ما قرر السير على نهج المدرب السابق للبرتغال، فرناندو سانتوش، باستبعاد رونالدو من خططه للعب أساسيًا، في كأس العالم الماضية، أجاب مارتينيز "ما يقدمه كريستيانو هو جانب تاريخي، إنه أيقونة كرة القدم العالمية، ولكن هذا لا يؤثر على عملنا أو يقيده، كريس هادئ للغاية، ومركّز للغاية على يومه. باختصار، عندما يكون رونالدو في أفضل حالاته، يكون ذلك مهمًا للغاية للمنتخب الوطني".

  • مباريات ودية: منافسو البرتغال قبل كأس العالم!

    ومن المرجح أن يكون منتخب البرتغال، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم 2026، بعد فوز رونالدو ورفاقه بدوري الأمم الأوروبية 2025، فيما يخوض "البحارة"، اختبارات ودية قبل المونديال، بمواجهتين أمام أصحاب الأرض "المكسيك والولايات المتحدة"، في مارس المُقبل.

    وتحدّث مارتينيز عن أهمية هذه المباريات، بقوله "لدينا عدة ملفات شخصية، وستكون مرحلة مارس مهمة للغاية في هذا الأمر".

    وأضاف "كأس العالم هذه ستكون معقدة وصعبة على الفرق الأوروبية، لذلك، فإن معسكر التدريب سيكون مهمًا للغاية؛ أولًا للعب على ارتفاع في المكسيك، ثم في ملعب داخلي ضد الولايات المتحدة. اعتقدنا أنه يجب أن نجرب ذلك قبل المونديال، بالنسبة لنا، هذا هو الإعداد المثالي".

    وتحدث مارتينيز الذي سبق وأن أشرف على رحلة بلجيكا من أجل تحقيق المجد العالمي، عن مدى تحضيراته لقيادة البرتغال في كأس العالم، حيث يعتقد أنه سيجعل المنتخب مستعدًا بشكل جيد للتحديات العديدة التي تواجهه.

    وقال المدرب صاحب الـ52 عامًا: "ستكون هذه المشاركة الثالثة لي في كأس العالم، وقد تعلمت أنه لا أحد يصل إلى البطولة كفريق بطل؛ عليك أن تنمو خلال المباريات الثلاث الأولى، وتبذل قصارى جهدك لضمان راحة لاعبيك طوال البطولة.

    ليس لدينا تاريخ في كأس العالم، وهذا جزء من استعدادنا النفسي. نحتاج إلى المضيّ خطوة بخطوة، وجعل اللاعبين يؤمنون بأننا قادرون حقًا على الفوز باللقب".

  • Roberto Martinez Portugal France Euro 2024Getty

    كأس العالم 2026: قرعة البرتغال وعقد مارتينيز

    ومن المقرر أن ينتهي عقد مارتينيز مع البرتغال، بالتزامن مع نهاية رحلة كأس العالم 2026، إلا أنه لا يفكر كثيرًا في مستقبله البعيد، قائلًا "هذا ليس ما يشغلني الآن. تركيزي منصبّ على المونديال. أنا سعيد جدًا بالعمل الذي نقوم به، وبالدعم الذي نحظى به من الاتحاد. نحن جميعًا معًا في هذا التحدي.

    واستطرد "الهدف هو كأس العالم 2026، وبعد ذلك سنتحدث لاحقًا عن المستقبل. أحب البرتغال، وأحب العمل مع هذا المنتخب الوطني. وظيفتي وتركيزي يتجهان نحو صنع التاريخ، وتحقيق إنجازات يتم الحديث عنها خلال الـ15 أو 20 عامًا المُقبلة.

    وكانت قرعة كأس العالم 2026، قد أسفرت عن وقوع البرتغال في المجموعة الحادية عشرة، والتي ستقام مبارياتها في هيوسن وميامي؛ حيث يفتتح بطل دوري الأمم الأوروبية، مشواره بملاقاة المتأهل من بطولة الفيفا الفاصلة "جامايكا، كاليدونيا الجديدة أو الكونغو الديمقراطية"، قبل أن توجه أوزبكستان وكولومبيا، على بطاقة الصعود للدور التالي.

