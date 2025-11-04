بطولة جديدة مع البرتغال .. نجل كريستيانو رونالدو يتحدث بلغة الألقاب فقط و"لكن شهرة والده تقوده لسرقة الأضواء من غيره"

على خطى والده الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ يبدو أن جونيور لا يعرف سوى لغة واحدة فقط، وهي التتويج بالألقاب.

كريستيانو جونيور البالغ من العمر 15 سنة، يلعب في صفوف الفئات السنية لنادي النصر؛ حيث انتقل إلى المملكة العربية السعودية مع والده، في يناير من عام 2023.

ومن بوابة النصر.. ها هو جونيور ينضم إلى صفوف الفئات السنية لمنتخب البرتغال؛ بداية من فريق تحت 15 سنة، ثم 16 عامًا.

ولم يكتفِ نجل الأسطورة رونالدو، بالانضمام إلى الفئات السنية لمنتخب بلاده فقط؛ بل يتوّج بالبطولة تلو الأخرى، في الوقت الحالي.