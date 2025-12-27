Cristiano Ronaldo Joao Felix Nassr gfx (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

هدف بالكعب و"وجه قدم" حرمه من الهاتريك .. الصياد رونالدو يضرب الأخدود وثنائي النصر بـ"حجر واحد"!

كريستيانو رونالدو لا يكف عن تمزيق شباك الخصوم في دوري روشن..

صياد وليس لاعبًا، هذا هو الوصف الأمثل، للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والذي قاد الأصفر لفوز عريض على الأخدود بنتيجة (3-0)، في مباراة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ووقّع "الدون"، على الهدفين الأول والثاني للنصر في الدقيقتين 31 و45+3، فيما كان قريبًا من الخروج بكرة الهاتريك، إلا أن الحكم فيصل البلوي، كان له رأي آخر، بينما سجل جواو فيليكس الهدف الثالث.

وتمكن رونالدو من قيادة النصر للوصول إلى النقطة "30"، في إنجاز تاريخي بدوري المحترفين السعودي، حيث يحافظ على العلامة الكاملة مع مرور عشر مباريات، ليتصدر ترتيب المسابقة، بفارق أربع نقاط عن الهلال، بينما تجمد رصيد الأخدود، عند 5 نقاط، ليحل في المركز قبل الأخير.

ماذا صنع كريستيانو رونالدو أمام الأخدود؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رونالدو "الصياد" يلقن فيليكس درسًا أمام الأخدود!

    من قلب مباراة الأخدود، وجه كريستيانو رونالدو، رسالة غير مباشرة لزميله جواو فيليكس، بأن الزحف نحو نيل جائزة الهدّاف لا يحتاج لإحراز الكثير من "الهاتريك"، وإنما قد يحتاج أيضًا للقليل من الصبر والسير بثبات من أجل الفوز باللقب.

    رغم أن فيليكس سجل ثلاثيتين (أمام التعاون والفتح)، في طريقه للوصول إلى 12 هدفًا في دوري روشن، بينما لم يسجل رونالدو أي هاتريك منذ انطلاق الموسم، إلا أن "الدون" يتفوق في معدل مبارياته المتتالية التي سجل فيها أهدافًا مع النصر.

    رونالدو لم يفشل في التسجيل في دوري روشن، إلا في مباراة واحدة فقط، أمام الخلود في الجولة الثانية، إلا أنه منذ الجولة الثالثة وحتى الحادية عشرة (مع تأجيل الجولة العاشرة)، لم يغب عن زيارة الشباك.

    وسجل رونالدو هدفًا في شباك التعاون، الاتحاد، الفتح، الحزم، ونيوم، والخليج، بينما وقّع على هدفين أمام الرياض والفيحاء والأخدود.

    وبعدما كان الحديث حول بداية جواو فيليكس "القوية"، وزحفه بقوة نحو جائزة الحذاء الذهبي، عاد رونالدو - برؤية الخبير - ليؤكد لزميله بأن انتزاع لقب الهداف منه، سيكون صعبًا للغاية، علمًا بأن الثنائي يتربعان في الصدارة بـ12 هدفًا.

  • Sadio Mane Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2024-25Getty/GOAL

    وجه ضربة لماني "في غيابه" .. ووجه قدم يحرمه من الهاتريك

    الأخدود لم يكن فقط ضحية كريستيانو رونالدو، اليوم، بل يمكن القول إن "الدون"، حرم زميله ساديو ماني، من الانفراد بصدارة هدافي المواجهة بين الفريقين عبر التاريخ.

    في آخر مواجهة، قبل مباراة اليوم، كان كريستيانو رونالدو غائبًا، فاستغل ساديو ماني ذلك، ووقع على 4 أهداف في شباك الأخدود، في مباراة انتهت بنتيجة (9-0)، ليتربع السنغالي في صدارة الهدافين عبر تاريخ مواجهات الفريقين، برصيد "6" أهداف.

    اليوم، قلب رونالدو الطاولة على ماني، واستغل غيابه للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، ليوقع "الدون" على ثنائية في شباك الأخدود، ويتقاسم صدارة هدافي مواجهات الفريقين معه، بالوصول إلى الـ6 أهداف.

    وليس ذلك فحسب، بل إن رونالدو، كان قريبًا من كسر رقم ماني، والتوقيع على هدفه الثالث عشر، في دوري روشن، والخروج بكرة الهاتريك الأولى، في موسم 2025-2026، إلا أن الحكم فيصل البلوي، رفض احتساب الهدف الثالث، في الدقيقة 65، التي استقبله من عرضية سلطان الغنام، ليسددها بقدمه في الشباك.

    وكشفت تقنية التسلل شبه الآلي، عن وقوع سلطان الغنام في مصيدة التسلل، بناء على وضع "وجه القدم"، ليتم إلغاء الهدف وسط اعتراض كريستيانو رونالدو والمدرب جورج جيسوس.

  • رونالدو خرج بجائزتين من المباراة

    واستهل كريستيانو رونالدو، مباراة الأخدود، باستلام جائزة أفضل هدف في الجولة الماضية، بعدما وقّع على كرة مقصية رائعة في شباك الخليج.

    وكما بدأ رونالدو بجائزة، خرج بأخرى، بعدما تسلم أيضًا جائزة أفضل لاعب في مباراة النصر والأخدود، إثر الثنائية التي جعلته يواصل الزحف بقوة نحو حلم الألفية، وجائزة الهدّاف للموسم الثالث على التوالي.

    ويمكن القول إن رونالدو استفاد كثيرًا من تواجد جواو فيليكس في صفوف النصر، الذي منحه مزيدًا من الحرية، في التحرك بالعمق والطرف الأيسر، وكذلك الأدوار الهجومية للأظهرة، بين نواف بوشل وسلطان الغنام، وانسجام "الدون" مع الكرات العرضية بشكل أكثر من رائع.

    كما أن رونالدو قدم لقطة تعبر عن ذكائه أيضًا، في التحرك بين المدافعين، والتراجع للهروب من مصيدة التسلل، ثم الانطلاق عند إرسال الكرة العرضية، ولعلّ هذا الأمر قد منحه انفرادًا بحارس الأخدود، ليوجه كرة رأسية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 16، لتحرمه من فرصة أخرى للهاتريك.

  • إنها تقترب..

    وبثنائيته في مرمى الأخدود، رفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 956 هدف، في مسيرته الاحترافية، ليواصل المضي قدمًا بقوة نحو حلم الألفية.

    45 هدفًا فقط يفصل كريستيانو رونالدو عن تحقيق إنجاز الـ1000 هدف، ليعانق التاريخ بتحقيق ذلك الرقم في عصر الاحتراف.

