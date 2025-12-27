هدف بالكعب و"وجه قدم" حرمه من الهاتريك .. الصياد رونالدو يضرب الأخدود وثنائي النصر بـ"حجر واحد"!

صياد وليس لاعبًا، هذا هو الوصف الأمثل، للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والذي قاد الأصفر لفوز عريض على الأخدود بنتيجة (3-0)، في مباراة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ووقّع "الدون"، على الهدفين الأول والثاني للنصر في الدقيقتين 31 و45+3، فيما كان قريبًا من الخروج بكرة الهاتريك، إلا أن الحكم فيصل البلوي، كان له رأي آخر، بينما سجل جواو فيليكس الهدف الثالث.

وتمكن رونالدو من قيادة النصر للوصول إلى النقطة "30"، في إنجاز تاريخي بدوري المحترفين السعودي، حيث يحافظ على العلامة الكاملة مع مرور عشر مباريات، ليتصدر ترتيب المسابقة، بفارق أربع نقاط عن الهلال، بينما تجمد رصيد الأخدود، عند 5 نقاط، ليحل في المركز قبل الأخير.

ماذا صنع كريستيانو رونالدو أمام الأخدود؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..