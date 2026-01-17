أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لقطة جدلية، في مواجهة الشباب، التي شهدت عودة الأصفر إلى طريق الانتصارات في دوري روشن السعودي.
بحجة "ضرب" حارس الشباب .. خبير تحكيمي يرد على مطالبات طرد رونالدو: "كان يستحق هذا القرار"!
مطالبات بطرد رونالدو
وخرج عدد من المتابعين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكدوا أن رونالدو يستحق الحصول على بطاقة حمراء، بداعي ضرب حارس الشباب، مارسيلو جروهي، في الرأس، عقب إحراز عبد الرحمن غريب للهدف الثالث.
الناقل الرسمي أظهر رونالدو في لقطة الهدف، وهو ينطلق نحو الاحتفال، فيما وضع يده على رأس جروهي، الذي كان جالسًا على الأرض، ودفعها، إلا أن البرتغالي عاد ليعانق حارس الشباب.
- AFP
هل يستحق كريستيانو البطاقة الحمراء؟
وفي هذا السياق، كشف الخبير التحكيمي عبد الله القحطاني، عن رأيه إزاء مدى استحقاق كريستيانو رونالدو، لبطاقة حمراء، جراء تلك الواقعة.
وقال القحطاني، عبر برنامج "دورينا غير"، إن هذه الواقعة قد لا تندرج تحت سلوك التصرف المشين، موضحًا أن الأمر يختلف عن الحالة، التي نشاهد فيها ضربًا أو احتكاكًا نتيجة شعار، فيتم وصف الأمر بـ"الاعتداء".
وأرجح القحطاني بأن العناق الذي حدث بين رونالدو وجروهي، يؤكد أن ما فعل الدون لم يكن شجارًا أو اعتداءً، بل يميل أكثر إلى كونه نوعًا من التحدي.
ورغم ذلك، إلا أن القحطاني ذهب إلى اعتبار تلك الواقعة بمثابة سلوك غير رياضي، كان رونالدو يستحق عليه بطاقة صفراء فقط، وليست حمراء.
- Getty Images Sport
مدرب الشباب: تعرضنا للظلم
بالحديث عن المباراة، فإن إيمانول ألجواسيل، المدير الفني للشباب، أكد أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي، مؤكدًا أن حالة الطرد التي تعرض لها فينسنت سييرو، غير صحيحة.
وأكد ألجواسيل إنه سيتم الاجتماع، الإثنين، مع دائرة التحكيم، مضيفًا "مستاء للغاية، مع احترامي للنصر وجميع لاعبيه، ولكن الحكم اليوم هو من منحهم الفوز، عندما كانت المباراة متكافئة".
وأضاف "لم أتحدث إلا عمّا شاهدته في الملعب، وشاهده كل من كان هناك، الكرة لم تكن مخالفة تحتسب بطاقة صفراء، ويتم طرد لاعبك. تخيل!".
وتابع ألجواسيل بأن النصر كان يملك فترة راحة أكبر من الشباب، ورغم مفاجأة الهدفين في بداية المباراة، إلا أن الليث عاد وسجل وكانت ردة فعله إيجابية، وهنالك رفض الحكم أن يستكمل الفريق المواجهة بعشرة لاعبين.
قانونية طرد سييرو أمام النصر
ومع اعتبار "طرد" سييرو، نقطة تحول في سياق المباراة الذي شهد زيادة الفعالية الهجومية للنصر، فإن خبراء القانون كشفوا عن مدى صحة قرار الحكم محمد الهويش، باحتساب بطاقة حمراء للاعب الشباب، بسبب الإنذار الثاني.
وأكد الخبير التحكيمي محمد فودة، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن طرد لاعب الشباب، يعد قرارًا صحيحًا من قِبل الحكم، كونه أفسد هجمة واعدة، كان يشنها الجناح النصراوي كينجسلي كومان.
وفي هذا السياق، أشاد الحكم الدولي السابق، سمير عثمان، بما وصفه بـ"ذكاء" كومان في التعامل مع تلك اللقطة، مضيفًا أن لاعب النصر ركل الكرة إلى الأمام، وكان يعلم بأن المنافس سيقوم بإعاقته.
وأضاف عثمان أنه يجب على اللقطة أن يدرك قوانين اللعبة جيدًا، وأنه كان بإمكان سييرو أن يذهب للإحاطة حول الكرة، دون التوجه للاصطدام بلاعب النصر، وهو الأمر الذي جعل الحكم صائبًا في اتخاذ قرار إشهار البطاقة الصفراء الثانية.
- AFP
ماذا حدث في قمة النصر والشباب؟
ونجح النصر في التقدم مبكرًا، بهدف أحرزه سعد بالعبيد بالخطأ في مرماه، عند محاولة تشتيت عرضية جواو فيليكس، ليتسبب مدافع الشباب، في هز شباك فريقه، بأسرع هدف في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين السعودي، بعد مرور 84 ثانية.
وتمكن كينجسلي كومان من التوقيع على الهدف الثاني بـ"مقصية" رائعة، في الدقيقة الثامنة، فيما تمكن الشباب من تعديل كفة النتيجة، بثنائية محمد سيماكان "بالخطأ في مرماه" وكارلوس جونيور، في الدقيقتين 31 و53.
ومع دخوله بديلًا لويسلي، تمكن عبد الرحمن غريب من منح النصر نقاط المباراة الثلاث، بعد إحراز هدف الانتصار في الدقيقة 76.
ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة، ليبدأ لعبة الكراسي الموسيقية مع الأهلي، الذي تراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف، فيما يتربع الهلال في الصدارة بـ38 نقطة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 11 نقطة، في المركز الرابع عشر.
مسيرة النصر .. عودة بعد تذبذب أفقده الصدارة
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا، فيما استعاد طريق الانتصارات بفوز ملحمي على الشباب (3-2).
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.