خريطة العالم تغيّرت وزمن المال مع رونالدو وميسي انتهى .. "عوامل خارجية" تقود الأهلي للنهائي الآسيوي

الأهلي يستعد لارتداء "التاج الآسيوي"..

خريطة العالم تتغيّر؛ فالأندية التي كان يُنظر إليها قبل أشهر قليلة، على أنها غير قادرة على المنافسة أو الذهاب بعيدًا قاريًا؛ ها هي على أعتاب اعتلاء العرش رسميًا.

على رأس هذه الأندية عملاق جدة الأهلي، الذي كان أقل الفرق السعودية ترشيحًا، للحصول على لقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ ولكنه يستعد الآن لخوض النهائي الكبير، ضد فريق كاواساكي فرونتال الياباني.

عدم ترشيح النادي الأهلي بقوة، واختياره في مرتبة متأخرة للحصول على اللقب القاري؛ كان يعود في الأساس إلى بدايته السيئة، في الموسم الرياضي الحالي، على المستوى المحلي تحديدًا؛ والتي كادت تكلف الألماني الشاب ماتياس يايسله، منصبه على رأس القيادة الفنية للفريق.

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لكن أيضًا.. يجب التأكيد على أن وصول الفريق الأهلاوي، إلى النقطة التي يُمكن أن يكتب فيها مجد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، لأول مرة في تاريخه؛ جاء نتيجة عوامل مساعدة عديدة.

هذه العوامل المساعدة؛ أعطت الأندية السعودية عامة، وفريق الأهلي الأول لكرة القدم خاصة، فرصة اعتلاء عرش القارة الأكبر في العالم.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها؛ أبرز العوامل المساعدة للنادي الأهلي، من أجل تحقيق المجد الآسيوي، وكيف تغيّرت خريطة عالم كرة القدم، في الموسم الحالي..