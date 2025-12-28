كريستيانو رونالدو يطلب مجاورة ليونيل ميسي في ميامي .. كذبة أبريل كتالونية والسر في الكاتب "الخيالي"!

يمر كل من رونالدو وميسي بمرحلة أخيرة من مسيرتهما المهنية اللامعة، ولم يتوقع الكثيرون أنهما سيستمران في اللعب لفترة طويلة عندما ظهرا على الساحة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقد تحدث نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق مرارًا وتكرارًا عن إنهاء مسيرته الكروية في المستقبل القريب، بينما كان ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، أكثر تحفظًا.

قال رونالدو في نوفمبر عندما سُئل عن موعد اعتزاله: "قريبًا. لكنني أعتقد أنني سأكون مستعدًا. سيكون الأمر صعبًا بالطبع. سيكون صعبًا؟ نعم. ربما سأبكي، نعم... أنا شخص منفتح. سيكون الأمر صعبًا للغاية، نعم. لكن أنا أستعد لمستقبلي منذ سن 25، 26، 27 عامًا، أستعد لمستقبلي، لذا أعتقد أنني سأكون قادرًا على تحمل هذا الضغط".

وقبل شهرين، أشار ميسي إلى أنه قد لا يلعب في كأس العالم 2026 حيث تحاول الأرجنتين الدفاع عن لقبها: "قلت ذلك في ذلك الوقت؛ لا أعتقد أنني سألعب في نسخة أخرى من كأس عالم. نظرًا لعمري، من المنطقي أنني لن أتمكن من ذلك، لكننا تأهلنا وأنا متحمس. أنا أتعامل مع الأمر يومًا بيوم، وأشعر بالأحاسيس".

ومع ذلك، وقع اللاعب المخضرم عقدًا جديدًا مع ميامي حتى نهاية موسم 2028، لذا يبدو أنه لا يريد الاعتزال بعد.