ميسي ليس الثاني وهبوط حاد لنيمار .. كريستيانو رونالدو يتربع على عرش "الأعلى أجرًا" في 2025!

الملياردير رونالدو يكتسح ميسي في ذلك المجال..

بفارق هائل عن غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا خلال عام 2025.

وكان رونالدو قد ذكر، في حوار سابق مع الإعلامي بيرس مورجان، بأنه لم يفاجأ بالتقارير التي تتحدث عن كونه أول لاعب "ملياردير" في تاريخ كرة القدم، وأنه تخطى حاجز المليار منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن ذلك كان أحد أهدافه الشخصية، فيما عاد ليؤكد أن المال لا يهمه كثيرًا، وهناك أشياء أكثر أهمية.

القائمة السنوية التي أصدرها موقع "سبورتيكو"، لأعلى الرياضيين أجرًا على مستوى العالم، شهدت تواجد رونالدو في الصدارة، مع تراجع النجم البرازيلي نيمار، في الترتيب.

  • على عرش القائمة .. ما حصل عليه رونالدو ليبقى في الصدارة

    كريستيانو رونالدو، الذي يتمتع بعدد قياسي من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يسمح له بزيادة أرباحه خارج الملعب، بات في صدارة قائمة "سبورتيكو" للعام الثالث على التوالي، وسط تقارير تفيد بأن عقده مع مسؤولي الدوري السعودي للمحترفين، يبلغ 200 مليون دولار (149 مليون جنيه استرليني) سنويًا، كما يحصل على 60 مليون دولار (45 مليون استرليني) من مشروعات أخرى.

    وعلى مدار "9" سنوات متتالية، حصل رونالدو، صاحب الكرات الخمس الذهبية، على ما لا يقل عن 100 مليون دولار (74 مليون استرليني)، كما أن هذه المرة الثالثة التي يتجاوز فيها 200 مليون دولار.

    بالإضافة إلى ذلك، فإن "الدون" يتمتع بعدة شراكات ترويجية مربحة، بما في ذلك صفقات مع شركات "Nike, Hebralife, Binance, Perplexity, Yili, Therabody"، مع تخطي حاجز المليار متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

    ميسي يوقع عقدًا جديدًا مع إنتر ميامي

    ويحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، الذي يرتبط بعقد مع شركة أديداس، من بين شركات أخرى، المركز الثالث في قائمة سبورتيكو، رغم أنه يتقاضى "نصف" ما يجنيه رونالدو، حيث يبلغ راتب بطل كأس العالم 2022، مبلغ 130 مليون دولار (97 مليون جنيه استرليني) حتى عام 2024، كما وقع عقدًا جديدًا مع بطل الدوري الأمريكي MLS، حتى عام 2028.

    في المقابل، يعمل رونالدو على شروط جديدة في نادي النصر؛ حيث تم تمديد اتفاقية تاريخية حتى صيف 2027، كون كريستيانو يرغب في الاستمرار بالملاعب بعد سن الأربعين، كما يُتوقع أن يشارك رونالدو وميسي في كأس العالم 2026، التي تقام هذا الصيف، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

  • بعد التضحية بالهلال .. نيمار يتراجع في الترتيب

    وعن نيمار، الهدّاف التاريخي للبرازيل، فإذا ما أراد أن يتواجد في المونديال، فعليه أن يثبت للمدرب كارلو أنشيلوتي، بأنه جاهز بدنيًا، فيما عاد "الأمير" إلى نادي سانتوس الذي نشأ فيه، ليرتدي قميص الأسطورة الراحلة بيليه، ويعود للعب بابتسامة، بعدما عانى من الغياب طويلًا بسبب الإصابات التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

    وعاد نيمار إلى وطنه أوائل عام 2025، بعد إنهاء عقده مع الهلال، أصبح جونيور يتقاضى أقل بكثير في البرازيل، موطنه الأصلي، ليتراجع بشكل كبير في قائمة الأعلى أجرًا، من المراكز الستة الأولى إلى المركز الـ30؛ حيث انخفضت أرقامه بنحو 50 مليون دولار (37 مليون استرليني)، عمّا كانت عليه قبل عام.

  • LeBron JamesGetty

    كرة القدم في الصدارة .. وسط تفوق الـNBA وNFL

    بشكل عام، حصلت قائمة أفضل 100 لاعب - إجمالًا - على 6.05 مليار دولار (4.5 مليون جنيه استرليني)، بانخفاض قدره 2.1% عن العام الماضي، حيث كان الحد الأدنى في قائمة الرجال 37.9 مليون دولار (28.2 مليون استرليني)، فيما تصدرت نجمة التنس كوكو جوف، قائمة الأعلى أجرًا بين النساء في العالم، براتب قدره 37.5 مليون دولار (28 مليون استرليني).

    ويتواجد الملاكم المكسيكي الشهير كانيلو ألفاريز، بين رونالدو وميسي، في قائمة الرجال، بعدما أبرم صفقة مُربحة، مع مروجين سعوديين، فيما يمثل لاعبو الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة NBA، نسبة 40% من قائمة أفضل 100 لاعب؛ حيث يتصدر ليبرون جيمس، القائمة مرة أخرى، كون أيقونة لوس أنجلوس ليكرز، يحصل على 80 مليون دولار (60 مليون جنيه استرليني) خارج الملعب، علمًا بأن ليبرون كان نجم كرة السلة الأعلى أجرًا على مدار 12 من المواسم الـ13 الماضية، فيما لم يكسر السلسلة سوى ستيف كاري في موسم 2024-2025.

    وتأتي بطولة دوري كرة القدم الأمريكية NFL في المرتبة الثانية، بعد دوري كرة السلة الأمريكي، بـ22 لاعبًا ضمن أفضل 100، فيما يأتي باتريك ماهومز، نجم فريق كانساس سيتي تشيفز، في صدارة لاعبي المسابقة، ثم يليه زملاؤه في مركز قلب الهجوم، جوش ألين وجوستين هربرت.

    وتضم كرة القدم 13 لاعبًا في تلك القائمة، فيما يتواجد خمسة لاعبين ضمن ترتيب أفضل 20 مركزًا، علمًا بأن النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي يقود الاتحاد في دوري المحترفين السعودي، يأتي في المرتبة السادسة، فيما يتواجد كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، خارج قائمة أفضل 10 لاعبين، بينما يحل مهاجم مانشستر سيتي "المتميز" إرلينج هالاند، في المرتبة الـ18.

