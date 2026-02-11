كريستيانو رونالدو "لا يمتلك عبقرية" ليونيل ميسي أو دييجو مارادونا أو رونالدو نازاريو، كما يؤكد المدرب السابق لريال مدريد.

قد يكون رونالدو في مرحلة الغروب من مسيرته الرائعة، لكنه لا يزال يتصدر عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم. وقد أدى خلافه الأخير مع نادي النصر، الذي تسبب في غيابه عن آخر مباراتين للفريق بسبب نزاع حول نشاط الانتقالات، إلى عودة اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا إلى دائرة الضوء مرة أخرى. على أرض الملعب، واصل رونالدو تسجيل الأهداف بانتظام في الدوري السعودي للمحترفين. سجل 17 هدفًا في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم في سعيه للفوز بأول لقب كبير مع النصر. يمتلك رونالدو بالفعل مجموعة كبيرة من الألقاب، بعد أن فاز بجميع الألقاب الكبرى مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، ومن المتوقع أن يكون جزءًا من منتخب البرتغال في كأس العالم 2026 في الصيف.

كما تعهد نجم البرتغال بالاستمرار في اللعب حتى يصل إلى 1000 هدف في مسيرته، حيث قال في حفل توزيع جوائز Globe Soccer Awards في دبي في ديسمبر الماضي: "شغفي كبير وأريد الاستمرار. لا يهم أين ألعب، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا. أنا أستمتع دائمًا بلعب كرة القدم وأريد الاستمرار. أنتم تعرفون هدفي. أريد الفوز بالبطولات وأريد الوصول إلى ذلك الرقم [1000 هدف] الذي تعرفونه جميعًا. سأصل إلى هذا الرقم بالتأكيد، إذا لم أصب بأي إصابة".