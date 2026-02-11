Getty
كريستيانو رونالدو "لا يمتلك عبقرية" ليونيل ميسي أو دييجو مارادونا أو رونالدو نازاريو، كما يؤكد المدرب السابق لريال مدريد.
رونالدو لا يزال في دائرة الضوء
قد يكون رونالدو في مرحلة الغروب من مسيرته الرائعة، لكنه لا يزال يتصدر عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم. وقد أدى خلافه الأخير مع نادي النصر، الذي تسبب في غيابه عن آخر مباراتين للفريق بسبب نزاع حول نشاط الانتقالات، إلى عودة اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا إلى دائرة الضوء مرة أخرى. على أرض الملعب، واصل رونالدو تسجيل الأهداف بانتظام في الدوري السعودي للمحترفين. سجل 17 هدفًا في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم في سعيه للفوز بأول لقب كبير مع النصر. يمتلك رونالدو بالفعل مجموعة كبيرة من الألقاب، بعد أن فاز بجميع الألقاب الكبرى مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، ومن المتوقع أن يكون جزءًا من منتخب البرتغال في كأس العالم 2026 في الصيف.
كما تعهد نجم البرتغال بالاستمرار في اللعب حتى يصل إلى 1000 هدف في مسيرته، حيث قال في حفل توزيع جوائز Globe Soccer Awards في دبي في ديسمبر الماضي: "شغفي كبير وأريد الاستمرار. لا يهم أين ألعب، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا. أنا أستمتع دائمًا بلعب كرة القدم وأريد الاستمرار. أنتم تعرفون هدفي. أريد الفوز بالبطولات وأريد الوصول إلى ذلك الرقم [1000 هدف] الذي تعرفونه جميعًا. سأصل إلى هذا الرقم بالتأكيد، إذا لم أصب بأي إصابة".
مهاجم رائع ولكنه ليس عبقريًا
على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه رونالدو، قال كابيلو، المدرب السابق لريال مدريد وميلان ويوفنتوس، إن النجم البرتغالي لا يزال بعيدًا عن مستوى العظماء الحقيقيين في كرة القدم. وقال في برنامج "هاتريك" على قناة ON Sport: "كريستيانو مهاجم رائع ورياضي مذهل، لكنه لا يمتلك عبقرية ميسي أو مارادونا أو رونالدو نازاريو. تلك العبقرية التي امتلكها الآخرون غير موجودة في كريستيانو. لا يمكن مقارنته بهؤلاء الثلاثة".
وكان الإيطالي قد درب رونالدو نازاريو خلال فترة توليه مسؤولية ريال مدريد، واعترف أيضًا: "كان رونالدو نازاريو قائدًا سلبيًا كان يقيم حفلات ضخمة ولا يرغب في التدريب".
كما تحدث عن غريم ريال مدريد اللدود برشلونة، قائلاً إن الكتالونيين يلعبون "كرة قدم جميلة ومسلية للغاية"، لكنه أضاف: "ضعف برشلونة هو اعتماده المستمر على فخ التسلل. أحياناً، وبفارق بضعة سنتيمترات، تجد الخصم وحيداً أمام المرمى".
رأي رونالدو في الجدل حول أفضل لاعب في التاريخ
لطالما أُطلق على رونالدو وميسي لقب "أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ". اعترف ميسي بعد فوزه بكأس العالم مع الأرجنتين في عام 2023 أنه "حقق كل شيء" يمكن أن تقدمه كرة القدم، لكن رونالدو لا يوافق على أن ذلك يجعله اللاعب الأفضل. قال في مقابلة مع بيرس مورغان: "هل ميسي أفضل مني؟ لا أوافق على ذلك. لا أريد أن أكون متواضعًا".
وأضاف: "إذا سألتني، كريستيانو، هل الفوز بكأس العالم حلم؟ لا، إنه ليس حلمًا. حلم ماذا؟ أن أُحدد ما إذا كنت أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، من خلال الفوز بمسابقة واحدة، [من] ست مباريات، سبع مباريات. هل تعتقد أن هذا عادل؟"
ماذا ينتظر رونالدو بعد ذلك؟
اضطر نادي النصر إلى التعامل مع غياب رونالدو مؤخرًا، لكنه يأمل في عودة نجمه إلى الملاعب يوم السبت في الدوري السعودي للمحترفين. يتدرب رونالدو مع الفريق ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة ضد الفاتح. يحتل النصر حالياً المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر، ويقال إن رونالدو يشعر بالإحباط بسبب عدم نشاط فريقه في سوق الانتقالات الشتوية. من ناحية أخرى، استقدم الهلال، الذي يملكه أيضاً صندوق الاستثمارات العامة في البلاد، كريم بنزيمة من الاتحاد.
