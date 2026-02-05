رغم إنهاء "إضرابه".. كريستيانو رونالدو يغيب عن كلاسيكو النصر والاتحاد وكشف سر صورته المثيرة

في الوقت الذي ظن فيه الجميع أن أزمة "إضراب" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، قد انتهت بشكلٍ رسمي؛ ها هو الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، يفجر مفاجأة جديدة.

رونالدو دخل في "إضراب" عن تدريبات النصر، كما غاب عن مواجهة نادي الرياض الأخيرة؛ وذلك احتجاجًا على ميركاتو الهلال "الناري"، بالمقارنة مع ما يحدث في قلعة العالمي.

لكن.. الأسطورة البرتغالية عاد لتدريبات النصر، أمس الأربعاء؛ لتُشير التوقعات إلى تواجده في كلاسيكو السعودية الكبير ضد نادي الاتحاد، مساء يوم الجمعة.