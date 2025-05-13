كريستيانو رونالدو مقابل كريم بنزيما! .. أسطورة الاتحاد يرد على اقتراح "التبادل التاريخي" مع النصر

الثنائي يملك أرقامًا فردية رائعة مع النصر والاتحاد..

بعد أن كان كل شيء يشير إلى تجديد عقد الأسطورة كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ أصبح "الغموض" هو العنوان السائد الآن.

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رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، يرتبط بعقدٍ مع النصر حتى 30 يونيو 2025؛ حيث كان قد انضم إلى الفريق في يناير 2023، بعد الرحيل بـ"التراضي" عن مانشستر يونايتد.

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وفي البداية.. قيل إن الأسطور البرتغالية اتفق مع الإدارة النصراوية، على تجديد عقده لمدة موسمين أخريين؛ قبل أن تؤكد آخر التقارير أنه "عطل" التوقيع الرسمي، لرغبته في ضم صفقات كبيرة للفريق أولًا.

رغبة الأسطورة البرتغالية في ضم صفقات كبيرة للفريق النصراوي؛ يأتي بعد الخروج بـ"موسم صفري" في 2024-2025؛ وهو الأمر الذي لا يريد أن يتكرر، إذا جدد عقده.