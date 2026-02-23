سبقه كريستيانو رونالدو ونجوم تاريخيين.. عندما انضم كريم بنزيما إلى "فئة الموتُورين" بسبب لاعبي الاتحاد!

في عالم كرة القدم.. لا تنتهي العقود دائمًا بالمصافحة والكلمات المنمقة؛ فخلف بريق الأضواء ومنصات التتويج، يختبئ نوع آخر من اللاعبين.

هؤلاء اللاعبين؛ هم من غادروا قلاعهم القديمة، وفي صدورهم "غصة كبيرة" لم تبتلعها الأيام.

هذه "الغصة"؛ جعلت هؤلاء اللاعبين يندرجون تحت فئة "الموتُورين"، أو ما يعني الشعور بـ"الحنق والعدائية" تجاه أنديتهم السابقة.

لكن.. الحقيقة أن بعض هؤلاء "الموتُورين"، لا يكون عداءهم ضد أنديتهم السابقة بصفة عامةٍ؛ وإنما ضد الإدارة والمسؤولين، وزملاءهم اللاعبين.

وآخر اللاعبين الذين انضموا إلى هذه الفئة؛ النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، المُنتقل من عملاق جدة الاتحاد إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم.

وسنحاول في السطور القادمة؛ استعراض أبرز ملامح "غصة" بنزيما من زملائه في الاتحاد، مع بعض النماذج الشهيرة لفئة "الموتُورين" في عالم الساحرة المستديرة.