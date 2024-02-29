كريستيانو رونالدو كذب على الجماهير .. "النصر ليس بمن حضر"!

صمود نادي النصر ينتهي أخيرًا..

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"نادي النصر بمن حضر".. جملة قالها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ قبل إحدى مباريات العالمي، التي غاب عنها سابقًا.

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رونالدو غاب عن مباراة النصر والحزم، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (4-4) على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

غياب رونالدو أمام الحزم؛ جاء بقرار من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، التي أوقفت الأسطورة البرتغالية لمدة مباراة واحدة فقط؛ بعد "حركاته البذيئة" ضد الجماهير، في ديربي الرياض الأخير بين النصر والشباب.

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وأصبح الأسطورة البرتغالية، خامس لاعب يغيب عن قلعة العالمي في الموسم الرياضي الحالي، بسبب العقوبات الانضباطية؛ بعد كل من الحارس نواف العقيدي والظهير الأيمن سلطان الغنام وصانع الألعاب البرازيلي أندرسون تاليسكا والمهاجم محمد مران.

وصمد الفريق الأصفر في غياب جميع هؤلاء اللاعبين، محققًا نسبة انتصارات وصلت إلى 100%، حتى جاء إيقاف رونالدو، ليسقط العالمي في فخ التعادل أمام الحزم "الأخير".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع كل عقوبة انضباطية ضد نجومه، في الموسم الرياضي الحالي..