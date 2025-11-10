"ربما كان يسخر فقط لكنه قلق" .. منافس كريستيانو رونالدو السابق يدعي كذب حديثه عن كأس العالم

لعب رونالدو 225 مباراة مع منتخب البرتغال، وسجل 143 هدفًا. وهو يقترب بسرعة من تحقيق 1000 هدف إجمالي مع ناديه ومنتخب بلاده - مع الحفاظ على مستويات فردية رائعة مع فريق النصر في الدوري السعودي للمحترفين - ويعترف موريسون أنه من غير المرجح أن نرى مثل هذه الأرقام مرة أخرى.
قال المهاجم السابق عن هذه الأرقام الفردية المذهلة: "لن نرى مثلها مرة أخرى أبدًا، إنها أرقام خيالية! عدد الأهداف التي سجلها جنوني! لا أصدق ذلك. تنظر إليها وتقول (1000 هدف). هذا أمر خيالي. من الصعب تسجيل 50 هدفًا، فما بالك بـ 1000 هدف!
"يجب أن ننسب له الفضل الكبير في العمل الشاق الذي يبذله داخل الملعب وخارجه. إنه يحافظ على لياقته البدنية. أن يستمر في اللعب في سنه هذا ويحافظ على لياقته البدنية، فهذا دليل على قدراته. لهذا السبب هو أحد أعظم اللاعبين في التاريخ وسيبقى أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق".
موريسون أكمل: "إذا كنت شابًا وتريد أن تصبح لاعب كرة قدم محترفًا، فعليك أن تتخذ شخصًا مثل كريستيانو رونالدو قدوة لك. لقد كان هناك، ورأى ذلك، وحقق ذلك. إنه أحد أفضل اللاعبين الذين لعبت ضدهم - لقد لعبت ضده عندما كان في مانشستر يونايتد وكان رائعًا. كان في حالة بدنية رائعة وكان فائزًا. يمكنك أن ترى أنه كان دائمًا فائزًا بالفطرة".