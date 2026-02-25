صراع برتغالي على الأراضي السعودية .. كريستيانو رونالدو يشعل الحرب مع روبن نيفيش ويبرئ جورج جيسوس من لوم جمهور النصر!

أن يسجل كريستيانو رونالدو هدفًا فهذا ليس بغريب، لكن الجديد حقًا هي الاحتفاليات التي يعتمدها رونالدو في المباريات الأخيرة..

قبل جولتين، اختار رونالدو أن يقوم باحتفاله الشهير "سيووو"، مضيفًا إليه السقوط على ظهره ثم النهوض مجددًا. وبعدها قرر أن يحتفل بارتداء "البشت السعودي"، للتعبير عن عشقه للمملكة العربية السعودية.

أما الليلة أمام النجمة، فكان احتفاله يحمل إسقاطًا على الهلال ونجمه البرتغالي روبن نيفيش تحديدًا..

عقب تسجيل الجزائية في شباك النجمة، احتفل صاروخ ماديرا بتمثيل حركات لاعبي كرة السلة، في إسقاط يحمل اتجاهين..

الأول يبدو أنه رد على "بنر" جمهور الهلال الذي رُفع في كلاسيكو الجولة الـ23 أمام الاتحاد، مستنبطًا من كرة السلة، في إشارة إلى ضمان الثلاث نقاط، وفي الأخير انتهت المباراة بالتعادل (1-1)، ما ساهم في خسارة الزعيم للصدارة واستعادة النصر لها.

أما الاتجاه الثاني، فقد يكون احتفال رونالدو ردًا على روبن نيفيش؛ لاعب وسط الهلال، الذي خرج بالأمس بعد التعادل أمام التعاون (1-1)، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة، معربًا عن استيائه من تعرض ناديه للظلم بسبب ضربات الجزاء سواء المحتسبة له أو ضده.

وقال نيفيش ساخرًا: "ركلة الجزاء التي أُحتسِبت للتعاون ضد الهلال (صحيحة)؛ لكنني أُشاهد في مباريات بعض الأندية الأخرى، لاعبين يُمارسون (كرة السلة أو اليد) داخل منطقة الـ18".

وتابع النجم البرتغالي: "الحكام في هذه المباريات، التي يُمارس فيها لاعبي الأندية الأخرى (كرة السلة واليد)؛ يعودون إلى تقنية الفيديو (فار) ثم لا يتخذون أي قرار، عكس ما يحدُث معنا".

هذه ليست المرة الأولى التي يُسقط بها الجانبين على بعضهما البعض، خاصةً نيفيش الذي سخر من احتساب ضربة جزاء للنصر من قبل في مواجهة الفيحاء.