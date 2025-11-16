بعد سحق أرمينيا دونه .. روبرتو مارتينيز يرد على المشككين في تأثير كريستيانو رونالدو مع البرتغال

رونالدو يحظى بدعم كامل من مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، وهذا ما ظهر في تصريحات المدرب عقب الفوز على أرمينيا، حين سأله أحدهم عن مدى تأثر المنتخب بغياب نجم النصر.

المدرب السابق لمنتخب بلجيكا سُئل إن كانت البرتغال مختلفة بغياب رونالدو، فأجاب "لا، نحن أفضل بوجود رونالدو ونونو مينديش وبدرو نيتو. الأهم أن كرة القدم لعبة أخطاء وصعوبات وصلابة ذهنية، وعندما يغيب بعض اللاعبون، علينا أن نجد طريقة للفوز. المهم أن نمتلك جميع اللاعبين الأساسيين، لكن أيضًا أن نتحلى بالثقة وبفكرة واضحة أننا قادرون على الفوز حتى في غياب بعض الأسماء من التشكيلة الأساسية".

مارتينيز أوضح أن الالتزام والتعاون من جميع اللاعبين كان هو كلمة السر في الفوز على أرمينيا، بقوله عن أسباب الانتصار بعد التعثر المفاجئ والصادم أمام إيرلندا في الجولة الماضية "أعتقد أن الفكرة الأولى هي أننا لعبنا لنكون أفضل من أرمينيا، حاولنا الفوز واستغلال دعم الجماهير. في أيرلندا كنا متوترين، لأننا كنا نلعب من أجل التأهل إلى كأس العالم، وهذا أمر صعب للغاية. أمام المجر كنا قد تأهلنا، ثم خرجنا بعد ذلك، وكان من الصعب التعامل مع ذلك. اليوم أعجبتني كثيرًا ردة فعل اللاعبين، فقد حلّلنا ما قمنا به في مباراة أيرلندا، واليوم شاهدنا الفريق من جديد وهو منضبط ومتعاون، وهذا ما تغيّر. من الناحية النفسية، كانت تلك أول هزيمة لي في 43 مباراة من تصفيات اليورو وكأس العالم، وأدركت أن المشكلة لم تكن تكتيكية أو بدنية، بل كانت نفسية، لأننا لعبنا بخوف من فقدان التأهل بدلًا من اللعب من أجل الفوز."