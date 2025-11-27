Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

"سيشارك في ذلك الموعد" .. تفسير غريب لغياب رونالدو عن دوري أبطال آسيا 2 "ليس الروزنامة أو السن"!

النصر يحقق العلامة الكاملة في الآسيوية..

أثبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بأنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2، بعدما تأهل بجدارة إلى دور الـ16، محققًا العلامة الكاملة بعد مرور خمس جولات من جدول المجموعة الرابعة.

النصر واصل نتائجه المميزة في البطولة الآسيوية "الثانية"، بفوزه العريض على استقلال دوشنبه الطاجيكي بنتيجة (4-0)، في هيسور، حيث وقّع على الرباعية، كل من جواو فيليكس، محمد سيماكان، ساديو ماني، أيمن يحيى.

ورغم قيده في القائمة الآسيوية، إلا أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لم يشارك في أية مباراة مع النصر في دوري أبطال آسيا 2، مع مرور خمس جولات من دور المجموعات، الأمر الذي أثار التساؤلات حول سبب غياب "الدون"، عن تلك البطولة، التي تقدم فيها كتيبة جورج جيسوس، نتائج عريضة، وكان من شأنها أن تزيد غلة القائد من الأهداف، في ظل طموحه نحو تحقيق الألف هدف خلال مسيرته الكروية.

  • FBL-KSA-NASSR-KHALEEJAFP

    رغم الاكتساح .. الهدّاف ليس نصراويًا

    بالنظر إلى دوري روشن السعودي، نجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مكتسحًا، ليس في النتائج فقط، التي يحقق فيها العلامة الكاملة بعد مرور تسع جولات، بل أيضًا في سباق الهدافين، الذي يشهد منافسة بين جواو فيليكس "11" وكريستيانو رونالدو "10"، وأيضًا أفضلية في سباق الأكثر صناعة للتمريرات الحاسمة.

    أما في دوري أبطال آسيا 2، فإن النصر - كفريق بشكل عام - يعد الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولة حتى الجولة الخامسة، بعدما سجل لاعبوه 17 هدفًا، ليتفوق على الوصل الإماراتي وراتشابوري التايلاندي، صاحبي الـ13 هدفًا.

    ورغم ذلك، إلا أن سباق الهدافين يشهد غياب النصراويين، حيث يتقاسم الصدارة كل من دينلسون بيريرا "راتشابوري" وأندرسون لوبيز "ليون سيتي"، بـ5 أهداف، فيما يعد عبد الرحمن غريب، هداف النصر في البطولة، بـ3 أهداف.

    هذا الأمر يحمل أيضًا مؤشرًا جيدًا، على تنوع هدافي النصر في البطولة، بـ3 أهداف لكلٍ من عبد الرحمن غريب وجواو فيليكس، وهدفين للثنائي ساديو ماني وأنجيلو جابرييل، وهدف واحد للاعبين هارون كمارا، كينجسلي كومان، عبد الله الخيبري، محمد سيماكان، أيمن يحيى، محمد مران، ويسلي.

  • Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    موعد مشاركة رونالدو "المتوقع"

    من جانبه، علّق الناقد الرياضي عماد السالمي، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، على غياب كريستيانو رونالدو عن المشاركة في دوري أبطال آسيا 2، رغم طموحه بالوصول إلى الـ1000 هدف.

    وقال السالمي إن عدم مشاركة رونالدو في تلك البطولة، ربما ساهم في تقليل الضغط على اللاعبين، بالمقارنة إذا شارك، كأن يسعون للفوز بالبطولة من أجله.

    وأضاف "أعتقد أن رونالدو سيلعب في نهائي دوري أبطال آسيا 2 - إذا تأهل النصر - لأنه شارك في البطولة العربية، وهي بطولة أقل من البطولات التي حققها رونالدو سابقًا مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، ورغم أن كريستيانو إذا شارك في تلك البطولة، سيقترب كثيرًا من الـ1000 هدف، ولكن ذلك يعطيك دلالة، بأن رونالدو يريد تحقيق ذلك الرقم في المسابقات الكبيرة".

  • Cristiano RonaldoGetty

    ماذا قدم كريستيانو رونالدو مع النصر؟

    ومنذ انتقاله إلى النصر، في شتاء 2023، قدم كريستيانو رونالدو أرقامًا تهديفية مذهلة، حتى مع بلوغه سن الأربعين، حيث شارك في 117 مباراة "رسمية"، سجل خلالها 104 هدف وصنع 21 تمريرة حاسمة.

    وتمكن رونالدو من قيادة النصر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد الفوز على الهلال، في نهائي سعودي خالص، كما سجل كريستيانو 6 أهداف في تلك البطولة، ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي، بخلاف أهدافه الـ104 في البطولات الأخرى.

    وحصد كريستيانو جائزة الحذاء الذهبي - أيضًا - في مسابقة دوري روشن السعودي، خلال الموسمين الماضيين، كما حطم الرقم القياسي، كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة بتاريخ الدوري، بـ35 هدفًا في موسم 2023-2024.

    ورغم ذلك، إلا أن رونالدو قاد النصر لوصافة دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، ومرتين في كأس السوبر السعودي، فضلًا عن الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل الخسارة على يد كاواساكي فرونتال الياباني.

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    موسم 2025-2026 .. نهاية انتظار النصر؟

    ويأمل كريستيانو رونالدو في إنهاء انتظاره مع النصر، في سبيل الحصول على الألقاب الرسمية، حيث قدمت كتيبة جورج جيسوس، انطلاقة مذهلة لموسم 2025-2026، بالحفاظ على العلامة الكاملة، في دوري روشن السعودي (حصد 27 نقطة)، ودوري أبطال آسيا 2 (حصد 15 نقطة).

    وبات تركيز النصر على المنافسة من أجل لقبي الدوري والآسيوية، بعد الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين، من ثمن النهائي، على يد الاتحاد - حامل اللقب -، وكذلك خسارة نهائي كأس السوبر السعودي في هونج كونج، بعد الخسارة أمام الأهلي بركلات الترجيح.

    يأتي ذلك في ظل تأهب رونالدو لـ"الرقصة الأخيرة" مع منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2026، التي ينتظر أن تشهد المشاركة السادسة لـ"الدون"، لتكون البطولة الدولية الأخيرة له.

