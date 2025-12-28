Cristiano Ronaldo Globe SoccerGetty
في جلوب سوكر 2025: رونالدو يتمالك دموعه بسبب جوتا .. ورد على طلب طريف من أفضل صانع محتوى!

رونالدو ينافس على جائزة في النسخة الـ16 من جلوب سوكر..

حرص الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على حضور مراسم حفل جوائز "جلوب سوكر 2025"، في مدينة دبي، حيث ينافس على إحدى جوائز النسخة السادسة عشرة.

وشهد استفتاء جوائز "جلوب سوكر 2025"، مشاركة أكثر من 30 مليون مشجع لكرة القدم حول العالم، من أجل اختيار الفائزين في العديد من الجوائز، بين "أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل نادٍ، أفضل مدرب، أفضل لاعب وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب صاعد، أفضل لاعب في الشرق الأوسط، أفضل وكيل أعمال، أفضل مدير رياضي، جائزة مارادونا".. وغيرها من الجوائز التقديرية.

  • موقف طريف من أفضل صانع محتوى

    وأعلنت الجهة المنظمة لجائزة "جلوب سوكر"، عن فوز المؤثر بلال حداد، بجائزة أفضل صانع محتوى لعام 2025، للعام الثاني على التوالي.

    وفي أول تعليق عقب التتويج، وجه بلال حداد، طلبًا سريعًا، مستغلًا حضور كريستيانو رونالدو، ورفيقته جورجينا رودريجيز، من أجل التقاط صورة تذكارية برفقة الأسطورة البرتغالية.

  • مع الأفضل في التاريخ!

    وقبل رونالدو طلب بلال حداد، الذي توجه إليه حاملًا الجائزة، لينشر صانع المحتوى مقطعًا عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، معلنًا "مع الأفضل في التاريخ"، فيما رد قائد البرتغال، بالإشارة إليه بالإعجاب.

  • Diogo Jota Liverpool WolvesGetty Images

    جائزة خاصة لجوتا

    وأعلنت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر، عن منح جائزة خاصة لنجم ليفربول الراحل، ديوجو جوتا، الذي وافته المنية في حادث سيارة خلال شهر يوليو الماضي.

    وبالدموع، صعد والدا جوتا، إلى المنصة لتسلم الجائزة، فيما حرص الحضور على الوقوف من أجل التصفيق لنجم منتخب البرتغال الراحل، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، الذي بدا وجهه وكأنه يتمالك دموعه أيضًا.

  • Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    لماذا يتواجد رونالدو في حفل جلوب سوكر؟

    وزاد كريستيانو رونالدو من بريق الأمسية، بحضوره في نسخة استثنائية مليئة بالمفاجآت، فيما يعد الأسطورة البرتغالية، مرشحًا في القائمة النهائية، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.

    وينافس رونالدو على جائزة الأفضل في الشرق الأوسط، برفقة كلٍ من سالم الدوسري وكريم بنزيما ورياض محرز، نجوم الهلال والاتحاد والأهلي.

    وكان كريستيانو رونالدو قد توج بجائزة الأفضل في الشرق الأوسط، خلال العام الماضي "2024"، فيما فاز مواطنه جورج جيسوس، بجائزة أفضل مدرب، وكان على رأس الإدارة الفنية للهلال، قبل انتقاله لتدريب النصر، في الصيف.

  • Ronaldo-MessiGetty/GOAL

    صراع الـGOAT: رونالدو يواصل السباق مع ليونيل ميسي

    ولا يزال الجدل دائرًا حول سباق الأفضل في تاريخ كرة القدم، بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذين لا يزالا يواصلان التألق في الملاعب، رغم تقدم السن.

    "الدون" في عمر الـ40، قدم عامًا استثنائيًا، حيث توج بجائزة هداف دوري روشن، للمرة الثانية على التوالي، كما قاد منتخب البرتغال للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية 2025، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما بات ينافس بقوة على لقب دوري روشن، في الموسم الجديد.

    وقطع رونالدو خطوات جديدة نحو حلم الألف هدف، حيث رفع رصيده إلى 956 هدف، كما بات الهدّاف التاريخي في تصفيات كأس العالم.

    في المقابل، يواصل ليونيل ميسي كتابة التاريخ مع إنتر ميامي، حيث قاده للفوز بكأس الدوري الأمريكي MLS، للمرة الأولى، مع دخول قائمة الأساطير في الرياضة الأمريكية، بعد فوزه بجائزة MVP للموسم الثاني على التوالي.

