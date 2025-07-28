"كريستيانو رونالدو رفض الخضوع للبروتوكول العادي" .. سر وصول جواو فيليكس سريعًا إلى معسكر النصر في النمسا

تصرف قيادي آخر من كريستيانو رونالدو..

قدّم الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، لفتة رائعة للغاية في الساعات الماضية؛ تُدل على تحمله مسؤولياته الكبيرة، لإعادة العالمي إلى وضعه الطبيعي مجددًا.

رونالدو جدد عقده مع النصر في صيف العام الحالي، ولمدة موسمين أخريين حتى 30 يونيو 2027؛ مع حصوله على وعود من المسؤولين، بالمشاركة في بناء فريق قادر على التتويج بالألقاب.

وبالفعل.. شارك الأسطورة البرتغالية - حسب العديد من التقارير - في تعاقد النصر مع مواطنيه؛ المدير الفني المخضرم جورج جيسوس، والمهاجم جواو فيليكس.