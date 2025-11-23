Getty Images
مستعينًا بهجومه على رونالدو .. جواو بالينيا يرد بقوة على انتقادات كاراجر!
ما قاله كاراجر عن بالينيا
بعد خسارة توتنهام 1-0 أمام تشيلسي على أرضه في وقت سابق من هذا الشهر، حيث عانى رجال توماس فرانك من مباراة كابوسية، انتقد كاراجر، المدافع السابق لليفربول والمحلل في قناة سكاي سبورتس، بالينيا بسبب أدائه الضعيف، حيث قال: "بالينيا لا يمتلك الجودة المطلوبة. بالنسبة للاعب يلعب في وسط ملعب توتنهام، في رأيي، هذه تمريرة يجب أن تكون قادراً على القيام بها. وهو لا يستطيع القيام بها.
"بالينيا يتعامل مع الكرة بخمس لمسات لأنه لا يمتلك الثقة أو القدرة. ما لديك هو نقص في الشجاعة والثقة لدى بعض اللاعبين، ولكن لديك أيضًا نقص في القدرة لدى بعض اللاعبين".
- Getty Images Sport
رونالدو ليس محصناً من انتقادات النقاد
وقد رد بالينيا الآن على كاراجر. وقال لاعب الوسط عن التحليل: "لقد رأيته لأن بعض الأشخاص أرسلوه لي، لا يمكنني القول إنني لم أره". "لا يهمني ما يقوله الناس. إذا كان يتحدث بشكل سيئ عن رونالدو، فيمكنه التحدث عن الجميع. بعض الأشخاص يحتاجون إلى التحدث عن الآخرين ليظهروا على شاشات التلفزيون. حياتي ليست كذلك، بالتأكيد.
"من المحرج بعض الشيء أن أرى أحيانًا لاعبين سابقين يتحدثون بهذه الطريقة. يتحدثون ويبدون أحيانًا وكأنهم نجوم في الماضي، لا مشكلة لدي في قول ذلك. أعتقد أنه كان يجب أن يشاهد المزيد من مبارياتي مع توتنهام. أعتقد أنني أقدم موسمًا رائعًا".
وأضاف: "لا أهتم كثيرًا لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتحدثون عنا طوال الوقت ويحاولون الإطاحة بنا. الأمر يتعلق بكيفية رد فعلنا. ورد فعلي كان تسجيل هدف بعد أن قال لي ذلك، ضد كوبنهاجن. أريد فقط أن أستمر في القيام بعملي وأظهر ما أنا قادر على فعله لأنني فخور حقًا بما قمت به حتى الآن. نحن متحمسون للغاية ولدينا كل ما يلزم لتحقيق نتيجة جيدة".
كيف تسير الأمور مع بالينيا في توتنهام؟
كان اللاعب الدولي البرتغالي، الذي انضم إلى بايرن ميونخ قادمًا من فولهام في صيف 2024 مقابل حوالي 47 مليون جنيه إسترليني (56 مليون يورو/61 مليون دولار)، يُنظر إليه في البداية على أنه الشريك المثالي لجوشوا كيميش وليون جوريتزكا في وسط الملعب. ومع ذلك، فقد واجه صعوبات في إثبات نفسه وفشل في تلبية التوقعات.
خاض بالينيا 25 مباراة فقط في جميع المسابقات في الموسم الماضي، منها 10 مباريات أساسية، ويُعتبر انتقاله الآن أحد أكثر استثمارات بايرن ميونخ إحباطًا في السنوات الأخيرة. بعد موسم واحد فقط، تم إعارته إلى توتنهام في محاولة من بايرن ميونيخ لتقليل خسائره.
هذا الموسم، شارك بالينيا في 18 مباراة في جميع المسابقات تحت قيادة توماس فرانك، واستعاد مستواه بعد أن سجل أربعة أهداف، بما في ذلك هدف في الفوز 2-0 على مانشستر سيتي، وقدم تمريرتين حاسمتين.
- Getty Images Sport
توتنهام قد يوقع مع بالينيا بشكل دائم
وفقًا لتقارير متعددة، فإن توتنهام في مفاوضات متقدمة مع بايرن ميونيخ للتعاقد مع بالينيا بشكل دائم الصيف المقبل، واتفق الطرفان على دفع مبلغ انتقال يبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو/33 مليون دولار). ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان بايرن ميونيخ سيقبل عرضًا أقل، أو ما إذا كان توتنهام ينوي إتمام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو الانتظار حتى الصيف.
سيعود بالينيا وتوتنهام إلى الملاعب اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيواجهان غريمهما آرسنال في ديربي شمال لندن على ملعب الإمارات.
إعلان