كريستيانو رونالدو يطمئن جمهور النصر بعد كلاسيكو الاتحاد .. وجورج جيسوس "ينفعل" في المؤتمر بسبب سيرجيو كونسيساو!

ماذا قال رونالدو وجيسوس بعد سقوط النصر المخيب؟!..

علق الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، والمدير الفني للفريق الأول جورج جيسوس؛ على السقوط أمام عملاق جدة الاتحاد، مساء يوم الثلاثاء.

 الاتحاد فاز (2-1) على نادي النصر، بملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

وانضم الاتحاد في دور ربع النهائي لأغلى الكؤوس بذلك؛ إلى كل من "الفتح، الخليج، الخلود، الأهلي، القادسية، الشباب والهلال".

  • كريستيانو رونالدو يطمئن جمهور النصر بعد الكلاسيكو

    وفي هذا السياق.. نشر الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، صورة لنجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

    هذه الصورة تظهر نجوم النصر؛ عندما كانوا "متجمعين" حول بعضهما البعض، قبل انطلاق كلاسيكو السعودية الكبير ضد نادي الاتحاد.

    أيضًا.. يظهر رونالدو في هذه الصورة؛ وهو يلقي كلمه على زملائه في الفريق النصراوي، وسط استماع وتركيز من الجميع.

    وعلق الأسطورة البرتغالية على هذه الصورة، بالقول: "نحن نقف شامخين، نتعلم ونتقدم للأمام معًا"؛ في تأكيد على أن الهزيمة من الاتحاد، لن تهز النصر الذي يسير جيدًا في الموسم الحالي 2025-2026.

    جورج جيسوس يبرئ كريستيانو رونالدو من هزيمة الكلاسيكو

    ومن ناحيته.. أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، عن أسفه للخسارة أمام الاتحاد، وتوديع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

    جيسوس رفض في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، تحميل الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، مسؤولية الخسارة ضد عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك بسبب مستواه السيئ، وإهداره أكثر من فرصة.

    وعن ذلك يقول المدير الفني البرتغالي: "مشكلتنا لم تكن رونالدو؛ وإنما الإرهاق والتعب الذي أثر علينا، بشكلٍ واضح".

    ورفض جورج جيسوس الرد على سؤال، بشأن إمكانية إخراج رونالدو من أرضية الملعب خلال المباريات، على غرار ما فعله البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، مع مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما.

    وأشار جيسوس إلى أن قرار إخراج بنزيما من أرضية الملعب، هو أمر خاص بمدرب الاتحاد؛ لكنه على المستوى الشخصي يعتمد على رونالدو في المباريات، نظرًا للحاجة إليه.

  • عصبية جورج جيسوس بعد سؤاله عن تفوق سيرجيو كونسيساو عليه!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق فقط؛ حيث زاد "التوتر" في مؤتمر المدير الفني لنادي النصر جورج جيسوس بعد الكلاسيكو، وذلك عندما تم توجيه سؤال آخر إليه بشأن مدرب الاتحاد سيرجيو كونسيساو.

    وتم سؤال جيسوس عن تفوق مواطنه كونسيساو عليه، في آخر 3 مواجهات بينهما على المستوى التدريبي؛ إلى جانب تسببه في "إقالته" من منصبه، عندما كانا يعملان في بلدهما البرتغال.

    هُنا.. رد جيسوس بعصبية شديدة؛ قائلًا: "تريدوننا أن نتحدث عن الدوري البرتغالي!!.. ما هذه الأسئلة".

  • ماذا فعل جورج جيسوس مع نجوم الاتحاد بعد الكلاسيكو؟

    وبعيدًا عن تصريحاته.. البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، ظهر في لقطة مثيرة؛ بعد نهاية كلاسيكو السعودية الكبير ضد نادي الاتحاد.

    جيسوس ذهب إلى نجوم نادي الاتحاد، للسلام عليهم بعد إطلاق صافرة نهاية الكلاسيكو؛ حيث كان مواطنه دانيلو بيريرا، يقف بظهره ولم يشاهده.

    هُنا.. قام جيسوس بضربة خفيفة على ظهر دانيلو، الذي انتبه إلى المدير الفني البرتغالي؛ ليقوم بتحيته ومن ثم الرحيل.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الست الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 6 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادل وهزيمتين.

    الخسارتان في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل الفوز الكبير على نادي الشرطة العراقي (4-1)، مؤخرًا.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

