قدم المدرب السابق لكريستيانو رونالدو نظرة ثاقبة على عقلية المهاجم الأسطوري وشارك رأيه حول الأسباب التي تجعله يعتقد أن قائد المنتخب البرتغالي قادر على قيادة منتخب بلاده إلى المجد في كأس العالم الصيف المقبل. وأضاف هوجو أوليفيرا أن رونالدو لا يزال متعطشًا لإضافة المزيد إلى رصيده التهديفي الذي لا ينضب، وأن طموحه قد يدفعه إلى تجاوز هدفه المتمثل في تسجيل 1000 هدف في مسيرته. فما الذي قاله؟
"لا يزال شابًا وجائعًا" .. مدرب كريستيانو رونالدو السابق يكشف سر اقتراب نجم النصر من هدفه الألف
رونالدو سيخوض كأس العالم للمرة السادسة
عمل أوليفيرا مع قائد المنتخب البرتغالي خلال مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010، ورأى كيف كان يمتلك، حتى في ذلك الوقت، العقلية التي تؤهله ليصبح لاعب كرة قدم عظيم. كان رونالدو يبلغ من العمر 25 عامًا عندما تعرف عليه أوليفيرا عن كثب، لكن الروح التنافسية كانت دائمًا متأصلة في هذا المهاجم، الذي فاز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وبطولة أوروبا، بالإضافة إلى العديد من الألقاب المحلية.
اللقب الوحيد الذي لم يحصل عليه رونالدو في مسيرته الكروية شبه المثالية هو كأس العالم. من المرجح أن يحظى اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا بفرصة أخيرة لرفع الكأس الذهبية في بطولة العام المقبل التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وقد تحدث مرارًا عن رغبته في إكمال مجموعة ألقابه.
ستكون هذه البطولة هي كأس العالم السادسة لرونالدو، الذي لا يزال مهاجم النصر يقدم أداءً رائعًا في التصفيات. بالإضافة إلى تحطيم رقم قياسي آخر بكونه اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في تصفيات كأس العالم في التاريخ، ساعد رونالدو بالفعل منتخب بلاده في التأهل للبطولة قبل انتهاء المباريات.
يعد استمرار نجاح رونالدو دليلاً على عقلية اللاعب، ويعتقد أوليفيرا أن اللاعب الأسطوري رقم 7 لا يزال متعطشًا للمزيد.
أوليفيرا يكشف عن عقلية رونالدو
عندما سأله موقع GiveMeSport عن سبب اعتقاده بأن رونالدو لا يزال يؤدي بمستوى عالٍ في سن الأربعين، أوضح أوليفيرا: "لأنه لا يزال متعطشًا. لا يزال متعطشًا. إنه جائع.
كان شابًا صغيرًا، والآن لا يزال كذلك. هذه العقلية يمكن أن تكون معدية للمنتخب البرتغالي. ربما تكون آخر مشاركة له في كأس العالم طريقة رائعة لإنهاء مسيرته الدولية مع البرتغال".
ستمتلك البرتغال أحد أقوى الفرق في البطولة ولديها عمق في كل المراكز تقريبًا. يعتقد المدرب السابق أن بلاده لديها فرصة جيدة مثل أي فريق آخر ويجب أن تناضل من أجل اللقب.
"أعتقد أن لدينا جيلاً يجب أن يناضل من أجل الفوز بالبطولة. نحن أحد أفضل خمسة منتخبات وطنية ستناضل من أجل الفوز بالبطولة"، قال.
تطور رونالدو
بصرف النظر عن كأس العالم، يسعى مهاجم النصر أيضًا إلى تحقيق إنجاز كبير. من غير المرجح أن يتخلى رونالدو عن هدفه المتمثل في الوصول إلى 1000 هدف في مسيرته، وحتى مع تقدمه في السن، قام المهاجم بتكييف أسلوب لعبه من أجل تحقيق أقصى استفادة من قدراته القاتلة.
لقد تغير رونالدو طوال مسيرته، حيث بدأ كجناح ماهر في سبورتنج لشبونة، ثم تطور ليصبح أفضل لاعب في العالم في مانشستر يونايتد، مستفيدًا من سرعته ومهارته لتكملة قدرته المتطورة على إنهاء الهجمات.
في ريال مدريد، كان يلعب عادةً على الجانب الأيسر من هجوم الفريق إلى جانب كريم بنزيما ولاعبين مثل جاريث بيل وأنخيل دي ماريا. في سنوات ذروته، حافظ على مستوى عالٍ من السرعة وكان قادرًا على تسجيل الأهداف من زوايا مستحيلة، وفاز بجائزة الكرة الذهبية ثلاث سنوات متتالية من 2015 إلى 2017.
مع تقدمه في السن، تحول رونالدو إلى مهاجم وسط أكثر كلاسيكية، واعتمد على مهاراته في التسديد واللعب الهوائي لتسجيل الأهداف بعد أن فقد بعضًا من سرعته. حقق أهدافًا وأرقامًا قياسية جديدة خلال فترات لعبه في يوفنتوس ومانشستر يونايتد والنصر، حيث يواصل تألقه.
حلم كأس العالم لا يزال قائماً
كأس العالم لا يزال القطعة المفقودة في أحجية رونالدو. على الرغم من أنه قلل في بعض الأحيان من رغبته الشديدة في الفوز بالبطولة، إلا أنه سيبذل قصارى جهده لرفع الكأس العام المقبل. ستخوض البرتغال مباراتين في تصفيات كأس العالم ضد جمهورية أيرلندا وأرمينيا الأسبوع المقبل، حيث تسعى البلاد إلى إثبات جدارتها أمام العالم.