"شخصية الجوكر تناسبه" .. زميل رونالدو السابق يُرشحه للظهور بسلسلة باتمان في "دور شرير"

الأقاويل تتزايد في الفترة الأخيرة حول ظهور النجم البرتغالي إلى عالم السينما

كريستيانو رونالدو يحظى مرة أخرى بالدعم للانطلاق إلى هوليوود عندما يحين اليوم الذي يعلق فيه حذاءه ويقرر الاعتزال ومغادرة اللعبة بشكل نهائي. 

في سن الأربعين، دخل النجم البرتغالي بالفعل عالم صناعة السينما. ويمكنه أن يغامر بالكامل في مرحلة ما، حيث وصف زميله السابق في مانشستر يونايتد جوسيبي روسي بأنه الجوكر المثالي لسلسلة أفلام باتمان.

  • لا توجد مؤشرات حول الاعتزال

    لم يبد رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، أي مؤشر على أنه سيتقاعد قريبًا، حيث يدعم الكثيرون المهاجم المخضرم للعب بعد انتهاء عقده مع نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين في عام 2027.

    سيأتي يوم يضطر فيه هذا اللاعب العظيم إلى الاعتزال، وستفتح أمامه آفاق جديدة في مسيرته المهنية. وقد طُرح موضوع ملكية الأندية، بينما يتوقع الكثيرون أن يجرب أحد أشهر المشاهير في العالم حظه في السينما.

    الجوكر: هل يمكن أن ينضم رونالدو إلى عالم DC؟

    مع ظهوره في فيلم Fast & Furious القادم، أخبر روسي OLBG لماذا يمكن أن يحقق رونالدو نجاحات أكبر في هوليوود - مع فرصة للظهور في DC Universe "أفلام عالم الأبطال الخارقين".

    قال روسي: "إنه مخلوق من أجل لوس أنجلوس يا رجل. سيكون مثالياً للظهور بتلك المدينة. هذه فكرة مثيرة للاهتمام. أعتقد أن لديه الهالة. والمعجبين. أؤمن أن هذا التحول سيكون سهلاً بالنسبة له. إنه يحب الأضواء، فلماذا لا يستغل ذلك ويدخل عالماً مشابهاً إلى حد ما للرياضة الاحترافية ويرى كيف ستسير الأمور. أنا متشوق جدًا لرؤيته كممثل. سيكون بالتأكيد الشرير في شيء ما. ربما نجعله الجوكر في فيلم باتمان القادم؟"

  • الفوز بجائزة الأوسكار؟ توقعات جريئة لرونالدو

    قال إيمانويل بيتي، لاعب وسط آرسنال وبرشلونة وتشيلسي السابق والفائز بكأس العالم، لموقع Hochgepokert: "هل يمكن أن يصبح كريستيانو رونالدو نجمًا سينمائيًا كبيرًا؟ بالتأكيد. المفاجأة هي لماذا لا نرى المزيد من الرياضيين في الأفلام. نرى مغنيي الراب، ونرى المؤثرين، والكثير من المشاهير يدخلون عالم السينما، ولكن ليس الرياضيين. لماذا؟

    نحن نسلي الناس أيضًا. في الرياضة، لدينا الشخصية المناسبة لذلك. أعلم أن إريك كانتونا فعل ذلك، وفيني جونز، وديفيد جينولا، وكذلك فرانك ليبوف، فعلوا ذلك. لماذا لا يستطيع المزيد منهم تكرار الأمر؟"

    "أنا سعيد من أجل رونالدو. أعتقد أنه يتمتع بالكاريزما والجاذبية. كريستيانو هو الشخص الأكثر شهرة على شبكات التواصل الاجتماعي. هل يمكنك أن تتخيل لو كان وسط نجوم هوليوود الكبار؟

    "لن يكون عليه أن يثبت شيئًا لهؤلاء الأشخاص. يمكنه أن يقول: "أعلم أنكم نجوم كبار، لكنني كريستيانو رونالدو. أنا ربما أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. ملياردير. فزت بكل ما يمكن االحصول عليه في كرة القدم. فمن أنتم؟"

    "جوائز الأوسكار؟ يوماً ما. بصراحة، يمكنك صنع فيلم عن حياته. لم أرَ أبداً شخصاً أقوى منه عقلياً. هذا الرجل هو أقوى إنسان رأيته من الناحية الذهنية على الإطلاق".

    تكهنات حول خطوة قادمة في الدوري الأمريكي

    ترددت شائعات عن انتقال رونالدو إلى الولايات المتحدة كلاعب، حيث يتوق العالم لرؤيته يلعب جنبًا إلى جنب مع غريمه الأبدي ليونيل ميسي في فريق إنتر ميامي الفائز بالدوري الأمريكي. لكن ليس الجميع مقتنعًا بأن هذه الخطوة ستكون حكيمة.

    في حديثه لموقع BOYLE Sports، قال المهاجم السابق لفريق كولورادو رابيدز كيفن دويل: "أعتقد أن كريستيانو رونالدو تأخر بضع سنوات عن الانضمام إلى الدوري الأمريكي، أرى أن الفرصة قد فاتت. لقد اختار السعودية، ووقتها كانت اللحظة المثالية للذهاب إلى الولايات المتحدة".

    وأضاف:"أعلم أنه سيشارك في كأس العالم وهو في سن الأربعين، وإذا لعبت في المونديال يمكنك اللعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ولكن ربما لمدة ستة أشهر فقط. أعتقد أن جعل المباراة بين ميسي ورونالدو فقط سيكون بمثابة عرض سيركي. إنهم يحاولون جعله دوريًا جادًا وليست مجرد بطولة تعتمد على لاعبين اثنين. لا أعتقد أن ذلك سيكون أمرًا جيدًا للمسابقة، ولكن لنرى ما سيحدث".

    سيكون رونالدو موضع ترحيب في لوس أنجلوس إذا أبدى استعداده للانتقال، حيث يلعب النجم الكوري الجنوبي سون هيونج-مين بالفعل في كاليفورنيا، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت المدينة ستصبح مقرًا دائمًا لـ للمهاجم المخضرم.

