Cristiano Ronaldo GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

كريستيانو رونالدو أمام الهلال | أحرج تاريخ 15 عامًا لسالم الدوسري .. وأبقى جدل "غازي الذيابي" دون إجابة!

ماذا قدم كريستيانو رونالدو في ديربي الهلال والنصر بالجولة الـ15 من دوري روشن؟

"لا جديد يذكر" .. فلا يزال النحس الملازم للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ قدومه للنصر في يناير 2023 يلازمه في ديربيات الهلال .. فالهزيمة سيدة الموقف.

الدون قاد النصر اليوم الإثنين، للهزيمة أمام الزعيم بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

صحيح أن صاروخ ماديرا هو من سجل هدف النصر الوحيد، لكنه بلا فائدة، فقد تلقى الهزيمة السادسة أمام الهلال خلال تسع ديربيات خاضها، ولم ينتصر إلا مرة وحيدة، فيما تعادل مرتين.

وللاستفاضة أكثر فيما قدمه كريستيانو رونالدو خلال ديربي الهلال والنصر الليلة، دعونا نواصل في السطور التالية..

  • علاقة بدأت بالتحية وانتهت بالاستفزاز

    على غير العادة، دخل كريستيانو رونالدو الديربي وهتافات "ميسي .. ميسي" لا تلاحقه، بل فاجأ الجميع بلقطته مع جماهير الهلال في مدرجات المملكة أرينا.

    خلال عمليات الإحماء، توجه الدون إلى مدرجات الزعيم، موجهًا التحية لجماهير الزعيم في المدرجات، في لقطة رصدها الصحفي النصراوي علي العنزي.

    لكن حالة الود تلك بين الطرفين لم تستمر طويلًا، فمع انتصاف وقت الشوط الأول، بدأ الجمهور الهلال يردد باسم غريمه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

    لكن صاروخ ماديرا أصبح لديه حصانة نفسية ضد هذا الهتاف بعد مرور ثلاث سنوات له داخل المملكة العربية السعودية، إذ اكتفى بالنظر للمدرجات مبتسمًا مستكملًا المباراة بصورة طبيعية.

    بل إن رونالدو نجح في إحراز هدف المباراة الأول بعد دقائق من ترديد هذا الهتاف، بعد جملة رائعة من جواو فيليكس إلى كينجسلي كومان ثم تسديدة الدون في الشباك.

    • إعلان

  • في 3 سنوات وصل لرقم سالم الدوسري وضرب ثلاثة عصافير بهدف واحد

    تاريخ 15 عامًا داخل دوري روشن السعودي لسالم الدوسري؛ قائد الهلال، يساوي ثلاثة أعوام من تاريخ كريستيانو رونالدو .. هذا ما أثبته الأخير الليلة في ديربي الرياض.

    قبل ديربي الليلة أمام النصر، سبق أن سجل تورنيدو الهلال 14 هدفًا في ديربيات العاصمة بدوري المحترفين السعودي.

    واليوم خلال ديربي الجولة الـ15 من دوري روشن 2025-2026، وبعد مرور ثلاث سنوات على انضمامه للنصر، وصل رونالدو للهدف رقم 14 في ديربيات العاصمة بدوري المحترفين السعودي.

    لم يعادل الدون رقم سالم الدوسري فقط، إنما كذلك نجم النصر السابق محمد السهلاوي؛ صاحب الـ14 هدفًا في ديربيات العاصمة.

    لكن لا مشكلة بالنسبة لسالم الدوسري، فبفضل ضربة جزاء في الشوط الثاني من مواجهة الهلال والنصر الليلة، نجح في رفع رصيده لـ15 هدف في الديربيات (منها 9 في شباك النصر والفتح)، معيدًا الدون للوصافة من جديد.

    أما عن العصفورة الثالثة التي ضربها رونالدو بفضل هدفه الليلة في شباك الهلال، فهو المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الشباب الحالي، والذي كان ينفرد بصدارة قائمة الهدافين الأجانب في تاريخ نادي النصر، برصيد 115 هدفًا، وهو الرقم الذي وصل له البرتغالي بفضل ديربي الليلة.

  • ظهور يبدو متواضعًا ولكن!

    رقميًا بدى ظهور رونالدو متواضعًا للغاية في ديربي الليلة، فهو من لم يسدد سوى تسديدتين على المرمى خلال 83 دقيقة شارك بها قبل استبداله، من إحداها سجل هدف العالمي الوحيد.

    بخلاف هذا لم يلمس الكرة إلا 22 مرة، وفقدها أربع مرات، فيما تفوق في 3 ثنائيات أرضية من أصل 7، وفي التحام هوائي وحيد من أصل 3.

    لكن رقم تلك الأرقام المتواضعة إلا أن تحركات الدون داخل أرض الملعب كانت أكثر من رائعة، فتح من خلالها الثلث الهجومي الأخير لزملائه سواء الجناحين كينجسلي كومان أو أنجيلو، أو صانع اللعب جواو فيليكس، ولولا سوء اللمسة الأخيرة لخرج النصر من الشوط الأول متقدمًا بأكثر من هدف.

    تحركات رونالدو الرائعة ظهرت جلية في لقطة هدف النصر الوحيد، فما إن استلم جواو فيليكس الكرة في وسط الملعب، عاد الدون سريعًا لمنطقة الجزاء، لما يجمعهما من تفاهم كبير، وبالفعل أرسل فيليكس عرضية هوائية لكومان داخل الـ18، حولها بتمريرة سريعًا إلى رونالدو، ليهز بها شباك الحارس الهلال محمد الربيعي.

  • جدل غازي الذيابي بلا إجابة!

    قبل يومين من الديربي، ضرب الوسط النصراوي جدلًا كبيرًا بعدما ظهر غازي الذيابي؛ العضو البلاتيني للنصر وأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، في فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، معلنًا رصد مكافأة خاصة للاعبي العالمي حال الفوز أمام الهلال في الديربي.

    الجمهور النصراوي قبل الهلالي سخر وقتها متسائلًا: "كم سيمنح الذيابي كريستيانو رونالدو؟!"، وسط ضحكات و"طقطقة" ملأت منصات التواصل الاجتماعي.

    حتى أثناء مجريات الديربي البعض مزح مدعيًا أن رونالدو نزل اللقاء بحماس كبير في انتظار مكافأة غازي الذيابي.

    لكن لسوء حظ تلك الجماهير؛ لن تأتي الإجابة على التساؤلات حول قيمة المكافأة المرصودة من غازي الذيابي!

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الشباب crest
الشباب
الشباب
دوري روشن السعودي
نيوم crest
نيوم
نيوم
الهلال crest
الهلال
الهلال
0