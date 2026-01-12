كريستيانو رونالدو أمام الهلال | أحرج تاريخ 15 عامًا لسالم الدوسري .. وأبقى جدل "غازي الذيابي" دون إجابة!

"لا جديد يذكر" .. فلا يزال النحس الملازم للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ قدومه للنصر في يناير 2023 يلازمه في ديربيات الهلال .. فالهزيمة سيدة الموقف.
الدون قاد النصر اليوم الإثنين، للهزيمة أمام الزعيم بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
صحيح أن صاروخ ماديرا هو من سجل هدف النصر الوحيد، لكنه بلا فائدة، فقد تلقى الهزيمة السادسة أمام الهلال خلال تسع ديربيات خاضها، ولم ينتصر إلا مرة وحيدة، فيما تعادل مرتين.
وللاستفاضة أكثر فيما قدمه كريستيانو رونالدو خلال ديربي الهلال والنصر الليلة، دعونا نواصل في السطور التالية..