كريستيانو رونالدو أمام الهلال | أحرج تاريخ 15 عامًا لسالم الدوسري .. وأبقى جدل "غازي الذيابي" دون إجابة!

على غير العادة، دخل كريستيانو رونالدو الديربي وهتافات "ميسي .. ميسي" لا تلاحقه، بل فاجأ الجميع بلقطته مع جماهير الهلال في مدرجات المملكة أرينا.

خلال عمليات الإحماء، توجه الدون إلى مدرجات الزعيم، موجهًا التحية لجماهير الزعيم في المدرجات، في لقطة رصدها الصحفي النصراوي علي العنزي.

لكن حالة الود تلك بين الطرفين لم تستمر طويلًا، فمع انتصاف وقت الشوط الأول، بدأ الجمهور الهلال يردد باسم غريمه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن صاروخ ماديرا أصبح لديه حصانة نفسية ضد هذا الهتاف بعد مرور ثلاث سنوات له داخل المملكة العربية السعودية، إذ اكتفى بالنظر للمدرجات مبتسمًا مستكملًا المباراة بصورة طبيعية.

بل إن رونالدو نجح في إحراز هدف المباراة الأول بعد دقائق من ترديد هذا الهتاف، بعد جملة رائعة من جواو فيليكس إلى كينجسلي كومان ثم تسديدة الدون في الشباك.