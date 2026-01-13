Cristiano Ronaldo Robo GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

"تمثال" كريستيانو رونالدو لن يصمد كثيرًا! .. إشارة "الروبو" تعود إليكم أمام الهلال وتبلّد الإحساس يدهش النصراويين

حلقة جديدة من مسلسل إثارة الجدل للأسطورة كريستيانو رونالدو..

"إشارات يده، تصرفاته، حركاته، ضحكاته وردات فعله".. كلها أمور تترقبها وتتابعها وسائل الإعلام المختلفة، في كل مرة ينزل فيها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى أرضية المستطيل الأخضر.

وهذا طبيعي للغاية، وضريبة للشهرة التي وصل إليها رونالدو الذي اقترب من عامه الـ41؛ حيث كتب تاريخًا سيظل مُخلدًا في عالم كرة القدم، مهما مرت السنوات.

وبما أن الأسطورة البرتغالية شخص مثير للجدل؛ فهو دائمًا ما يعطي لوسائل الإعلام "مادة دسمة" للحديث عنه، في كل المباريات تقريبًا.

آخر هذه المباريات؛ كانت ديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

النصر خسر هذا الديربي (1-3) أمام الهلال، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا؛ خاصة في لقطة طرد نواف العقيدي، حارس مرمى العالمي.

وزاد كريستيانو رونالدو من إثارة الديربي؛ من خلال إشارة بيده "غير مفهومة"، سال بسببها الكثير من الحبر في وسائل الإعلام المختلفة.

ونحن من ناحيتنا سنستعرض في السطور التالية، بعض النقاط المهمة للغاية؛ بعد إشارة رونالدو المثيرة للجدل، في ديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر..

    بين التبلّد والسرقة.. إشارة كريستيانو رونالدو تثير الجدل

    في الوقت بدل الضائع من عمر الديربي الكبير أمام الهلال، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية، ظهر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ وهو يقوم بإشارة مثيرة للجدل بيده مع ابتسامة، وذلك أثناء جلوسه على "دكة البدلاء".

    رونالدو سجل هدف النصر الوحيد، في الخسارة (1-3) أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ قبل أن يستبدله المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، في الدقيقة 83 من عمر الديربي.

    المهم.. الكثيرون بدأوا يتساءلون عن معنى إشارة رونالدو؛ والذي قام بها على "دكة بدلاء" النصر، في الوقت بدل الضائع من عمر الديربي الكبير أمام الهلال.

    هُنا.. ظهر تفسيران لإشارة الأسطورة البرتغالية الذي اقترب من عامه الـ41؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تبلّد الإحساس

    بعض الإعلاميين المنتمين إلى نادي النصر، وعلى رأسهم عبدالعزيز المريسل، اعتبروا أن إشارة رونالدو المثيرة للجدل؛ هي دليل على تبلّد إحساسه داخل قلعة العالمي، بعد 3 سنوات من الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم.

    المريسل كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ عن ذلك: "ردة فعل واحد أصابه تبلّد إحساس.. يا ترى لماذا وصل رونالدو إلى هذه المرحلة؟!؛ سؤال يصعب الإجابة عليه".

    ويقصد الإعلامي الرياضي النصراوي هُنا، وبعض المنتمين إلى هذا الكيان الرياضي الكبير، أن الأسطورة البرتغالية وصل لمرحلة عدم التأثُر من خسائر الفريق الأول؛ وذلك بعد عديد من النكسات التي تعرض لها، على مدار السنوات الثلاث الماضية.

    * ثانيًا: اتهامات السرقة

    أما الرواية الأكثر انتشارًا عند الغرب؛ فهي أن الإشارة التي قام بها رونالدو بيده، تعني الـ"روبو/ Robo" أو السطو والسرقة.

    ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن كريستيانو رونالدو يرى أن الهلال "سرق" الفوز من النصر؛ وذلك بسبب القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، من الفرنسي فرانسوا ليتكسييه.

    فعلها مع ريال مدريد.. تفسير "السرقة" الأقرب في لقطة رونالدو

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، سنتحدث الآن عن مزاعم صحيفة "آس" الإسبانية؛ بشأن المقصد من إشارة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في ديربي الرياض الكبير بين الهلال وفريقه النصر.

    وبالفعل.. إذا عُدنا إلى الوراء قليلًا؛ سنجد أن رونالدو قام بهذه الإشارة من قبل، وتحديدًا خلال فترة لعبه في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد.

    ومثّل الأسطورة البرتغالية، فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، في الفترة من 2009 إلى 2018؛ قبل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأخيرًا نادي النصر.

    وعندما كان رونالدو يقوم بهذه الإشارة بيده، وهو يرتدي قميص الميرينجي، وخاصة في مباريات الكلاسيكو ضد الغريم التاريخي برشلونة؛ كان يُردد معها قائلًا: "Solo Robar"، أو ما يعني بالعربية "اسرق فقط".

    وبالتالي.. فإن تفسير "آس" لإشارة كريستيانو رونالدو، في ديربي الرياض الكبير؛ قد يكون منطقيًا للغاية، بناء على تاريخ هذا اللاعب.

    أي أن رونالدو أراد إيصال رسالة، بأن الهلال حقق الفوز في ديربي الرياض ضد النصر؛ من خلال "السرقة"، وليس اللعب فوق المستطيل الأخضر.

    جدل رونالدو.. إشارة الـ"روبو" تنضم إلى العديد من التصرفات المثيرة

    المثير في الأمر أن إشارة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، والتي تم تفسيرها على أنها تعني "سرقة" الهلال للديربي؛ تنضم إلى مجموعة من التصرفات الصادمة للاعب، منذ الانتقال إلى الملاعب السعودية.

    ويُمكن استعراض أبرز التصرفات الصادمة لرونالدو، منذ الانتقال إلى الملاعب السعودية؛ على النحو التالي:

    * أولًا: ديربي الهلال والنصر

    في أبريل من عام 2023.. قامت جماهير الهلال بالهتاف باسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ وذلك أثناء خروج رونالدو من أرضية الملعب، بعد خسارة النصر أمام الزعيم.

    هُنا.. رد رونالدو بوضع يده على منطقة حساسة في جسده، في تصرف مشين ضد الجماهير الهلالية؛ بينما فسر النصر الحركة، بأن اللاعب يُعاني من إصابة ولا يقصد بها الإساءة.

    * ثانيًا: مباراة النصر والاتفاق

    شهد شهر أكتوبر من عام 2023، وتحديدًا خلال مباراة النصر والاتفاق في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ تصرفًا مثيرًا للجدل من رونالدو، ضد الحكم بيرو ميزا.

    ميزا قام بإلغاء هدف للبرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر وقتها، ثم طرد اللاعب نفسه؛ لينفجر رونالدو غضبًا مع إشارة بيده، فُسِرت على أنها اتهام للحكم بالحصول على أموال.

    * ثالثًا: مباراة النصر والشباب

    جمهور الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، كان على موعد مع قمة النصر والشاب في فبراير من عام 2024؛ وهي المباراة التي شهدت إشارة جديدة مثيرة للجدل، من كريستيانو رونالدو.

    الأسطورة البرتغالية احتفل في هذه المباراة أمام الجماهير الشبابية، بإشارة وضع اليدين عند منطقة الحوض؛ وهي ما تم تفسيرها بشكلٍ مشين، بينما زعم اللاعب وناديه النصر بأنها حركة تدل على الحماس والقوة عند الأجانب.

    * رابعًا: ديربي الهلال والنصر

    فبراير من عام 2024 أيضًا، شهد تصرفًا مثيرًا للجدل من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ وذلك خلال الديربي أمام الهلال، ولكن هذه المرة في نهائي كأس موسم الرياض.

    وقتها.. قام أحد مشجعي الهلال برمي "شال" الزعيم على رونالدو، أثناء توجهه إلى غرفة الملابس؛ ليقوم اللاعب بوضعه في سرواله، ثم رميه على الأرض.

    لجنة الانضباط.. هل تتدخل لمعاقبة كريستيانو رونالدو بعد الديربي؟

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. حيث يجب الإشارة إلى أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، لم يتعرض لأي عقوبة بسبب هذه الإشارات والتصرفات المثيرة - سالفة الذكر -؛ باستثناء مرة واحدة فقط، كانت بعد مباراة الشباب.

    آنذاك.. أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف رونالدو لمدة مباراة واحدة فقط، مع تغريمه 10 آلاف ريال؛ وذلك بسبب تصرفه المشين، ضد جمهور الليث الشبابي.

    والآن قد يتساءل البعض: "هل يتعرض رونالدو للعقوبة بعد إشارة الـ(روبو/ Robo) في ديربي الهلال والنصر؟!".

    عن ذلك يقول عبدالله القحطاني، المستشار التحكيمي لبرنامج "دورينا غير"، إن إشارة رونالدو قد يكون لها الكثير من التفسيرات؛ بعضها قد يتعلق بالمعنى الأجنبي - أي (السرقة) -.

    القحطاني أوضح أن لجنة الانضباط هُنا، من الممكن أن تتدخل من تلقاء نفسها، إذا شكت في نوايا الأسطورة البرتغالية؛ خاصة أن اللقطة ظهرت عبر الناقل الرسمي، لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وأضاف المستشار التحكيمي: "وقتها.. ستقوم اللجنة بإرسال خطاب إلى النصر، لمعرفة تفسيرات رونالدو عن الحركة؛ ومن ثم اتخاذ القرار النهائي".

    ورغم ذلك.. شكك القحطاني في إمكانية فرض أي عقوبة انضباطية على كريستيانو رونالدو، بسبب هذه الإشارة المثيرة للجدل في الديربي؛ والتي تحدث عنها العالم أجمع، وليس السعوديين فقط.

    كلمة أخيرة.. "تمثال" كريستيانو رونالدو لن يصمد كثيرًا!

    أخيرًا.. لابد أن نُعيد ونؤكد على القيمة الكبيرة للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، في الملاعب السعودية؛ إلى جانب دوره الكبير في الترويج للمشروع الرياضي بالبلاد، منذ تم التعاقد معه في يناير 2023.

    نعم.. نحن وغيرنا نطالب دائمًا باحترام رونالدو، وضرورة أن يُعامل بشكلٍ خاص؛ نظرًا للدور الترويجي الكبير الذي يقوم به للرياضة السعودية، حول العالم أجمع.

    لكن أيضًا يجب معرفة أن تصرفات وإشارات الأسطورة البرتغالية المشينة، يتحدث عنها العالم أجمع؛ مثلما يفعلوا عندما يروج بشكلٍ إيجابي للرياضة السعودية.

    بل على العكس.. البعض أحيانًا يترصد السلبيات أكثر من الإيجابيات؛ لذلك فإن تكرار رونالدو تصرفاته وإشاراته المثيرة للجدل، تكون بمثابة الدعاية السلبية.

    وبالتالي.. يجب أن يُعامل رونالدو بشكلٍ خاص بالفعل، وذلك بسبب قيمته الكبيرة في عالم كرة القدم، ودوره في الترويج للرياضة السعودية؛ لكن مع استخدام الحزم أيضًا، عندما يُكرر نفس الأخطاء.

    أي أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المحلي لكرة القدم، قد تقوم بكسر "التمثال" الذي تم صنعه لرونالدو، كـ"المروج الأول" للرياضة السعودية؛ من خلال معاملته كأي لاعب آخر، مع فرض عقوبات قوية عليه بسبب تكرار الخطأ تلو الآخر.

