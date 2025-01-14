من التفاوض معه إلى إهانة الشعار ثم وصفه بالخارق .. علاقة كريستيانو رونالدو المتقلبة مع الهلال!

نجم النصر يعيش علاقة متناقضة مع الزعيم

تُحيط الغرابة بعلاقة كريستيانو رونالدو مع الهلال، فالبداية كانت مفاوضات لتحقيق حلم الفريق السعودي ومن ثم بدأت الأمور بالتغير نحو الأسوأ، بعد انضمامه إلى النصر، بفعل المنافسة الشرسة ولكن الأيام الأخيرة شهدت كلمات جميلة من اللاعب بحق النادي العاصمي.

رونالدو وصل الملاعب السعودية في يناير 2022 بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد عقب حواره الشهير مع بيرس مورجان، وقد وقع عقدًا يمتد لموسمين ونصف، سينتهي بنهاية الموسم الجاري، والحديث جارٍ عن تجديده حتى صيف 2026.

مفاوضات التجديد، التي اقتربت خلال الأيام القليلة الأخيرة من نقطة الاتفاق حسب العديد من المصادر الصحفية، شهدت حديثًا عن إمكانية انتقال اللاعب إلى الهلال، خاصة بعد فشل صفقة نيمار واقتراب رحيله مع نهاية عقده الصيف القادم، ولكن تم وأد تلك الأخبار سريعًا من كافة الأطراف، حتى لو كان الانتقال مؤقتًا وخلال كأس العالم للأندية فقط.

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