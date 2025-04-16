"حتى لا يتعرض لاتهاماتٍ باطلة" .. كريستيانو رونالدو رفض الحديث مع لاعبي النصر السعوديين عن هذا الأمر!

أسرار جديدة عن كريستيانو رونالدو في النصر..

لا يزال الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يبهر عشاق الساحرة المستديرة؛ سواء على أرضية الملعب، أو في الغرف المغلقة.

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رونالدو الذي لعب مع عمالقة أوروبا "سبورتنج لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد ويوفنتوس"، انضم إلى نادي النصر في يناير من عام 2023؛ وبعقدٍ لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.

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ويتفاوض النصراويون مع الأسطورة البرتغالية حاليًا، من أجل التجديد لمدة موسمين أخريين؛ وسط تأكيدات على التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين.