"ضربة معلم إن حدث هذا!" .. رسالة إلى كريستيانو رونالدو بالرحيل عن النصر لنيوم: حتى تعم الفائدة على السعودية

هل يُمكن أن يتحول هذا الأمر إلى حقيقة؟!..

عاش الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليلة حزينة جديدة في مسيرته مع قلعة العالمي، مساء أمس الأربعاء.

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هذه الليلة الحزينة؛ جاءت بعد الخسارة المفاجئة للنصر أمام كاواساكي فرونتال الياباني، بهدفين مقابل ثلاثة، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025.

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وبالتالي.. ودع رونالدو وفريقه النصر حلم التتويج باللقب الآسيوي، للمرة الأولى في التاريخ؛ بينما تأهل كاواساكي لمواجهة عملاق جدة الأهلي، في المباراة النهائية من البطولة القارية.