خاص | "قد يفعل في هذا التوقيت" .. زميل كريستيانو رونالدو السابق يتحدث عن حلم اجتماع نجم النصر وليونيل ميسي بالدوري الأمريكي

قد يوافق رونالدو على البقاء في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، قد يكون من الممكن أن يغريه خوض تحدٍ جديد في عام 2027. وقد ترددت تكهنات منذ بعض الوقت حول عودته إلى جذوره في نادي سبورتنج.
كما أن المشجعين في جميع أنحاء العالم يرغبون في رؤية اثنين من المنافسين الأبديين يلعبان في نفس الفريق قبل انتهاء مسيرتهما الكروية.
عند سؤاله عما إذا كان رونالدو سيعود إلى أوروبا مرة أخرى، أو ما إذا كان سينضم إلى ميسي في إنتر ميامي، قال شيرينجهام: "لا أعتقد ذلك [العودة إلى أوروبا]. أعتقد أنه سيفعل ذلك في أمريكا، دون شك. قد ينتظر حتى يبلغ 44/45 عامًا قبل أن يرحل".
وقال نجم مانشستر يونايتد السابق، البرازيلي كليبرسون، الفائز بكأس العالم، لـ GOAL مؤخرًا - بعد أن أمضى هو نفسه بعض الوقت في الولايات المتحدة - عندما سُئل عما إذا كان رونالدو وميسي يمكن أن يتحدا: "واو، تخيل أن ذلك يحدث، أمريكا ستجن! سوف يبيعون كل شيء ليحصلوا على هذين اللاعبين معًا. في غرفة خلع الملابس الواحدة - ميسي وكريستيانو رونالدو وربما نيمار. إنه فريق الأحلام!"