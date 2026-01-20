"ربما يفوز بالأوسكار" .. نجم فرنسا وبرشلونة السابق يرشح رونالدو لدخول عالم هوليوود!

فاز رونالدو بكل شيء تقريبًا في مهنته الحالية - بما في ذلك ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا وبطولة أمم أوروبا، كما حصد خمس جوائز الكرة الذهبية.

يبلغ رونالدو الآن 40 عامًا ويقترب من نهاية مسيرته الرائعة. لم يتم تحديد موعد تقاعده بعد، حيث من المتوقع أن يستمر المهاجم المخضرم - الذي لا يزال يلعب في صفوف نادي النصر السعودي - لسنوات أخرى قادمة.

سيأتي يوم يتقاعد فيه، ويمكن أن يرى أحد منافسي رونالدو السابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، أحد أشهر الشخصيات في العالم يتجه إلى هوليوود.