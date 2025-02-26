كريستيانو رونالدو يورط النصر و"يعتذر باسم النادي" .. وهذا ما دوّنه حكم مواجهة الوحدة!

الجميع ينتظر الحلقة الأخيرة من هذه الأزمة..

لا صوت في الشارع السعودي حاليًا، يعلو على أزمة تأخر وصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى ملعب مباراته ضد الوحدة، أمس الثلاثاء.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

النصر تأخر في الوصول إلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، والذي احتضن مواجهة الوحدة، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا التأخر؛ دفع الرابطة السعودية المحترفة لتأجيل موعد انطلاق المباراة من "السابعة مساءً إلى الثامنة"؛ ليُقدم الوحدة احتجاجًا رسميًا ضد النصر، وذلك بعد خسارته (0-2).