بدأت بتقلبات جورجينا ورحلة بحث شاقة لزوجة رياض محرز .. تفاصيل حياة زوجات نجوم العالم في السعودية

بعض التفاصيل كذلك عن حياة زوجات فابينيو وفيرمينو تم كشفها..

اهتمام العالم أجمع بدوري روشن السعودي للمحترفين، في العامين الأخيرين، لم يقتصر على النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة فقط؛ بل وصل إلى حياة زوجات وصديقات هؤلاء اللاعبين، في المملكة.

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وأصبح دوري روشن السعودي للمحترفين بالفعل، وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، في يناير من عام 2023.

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وأعقب رونالدو.. قدوم العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ أبرزهم: "كريم بنزيما، ساديو ماني، رياض محرز وغيرهم الكثير"؛ حيث من المرجح أن يستمر هذا الأمر، في الفترة القادمة.

وفي هذا السياق.. سلطت صحيفة "ديلي ميل" مساء اليوم الخميس، الضوء على حياة أبرز زوجات وصديقات نجوم دوري روشن "العالميين" في المملكة؛ والتي جاءت على النحو التالي..