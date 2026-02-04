أن يقرر نجم بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "التمرد" على خوض المباريات مع نادي النصر، فلا يمكن أن يمر الأمر مرور الكرام على الجمهور، كما خصصت له البرامج ساعاتها لتحليل الموقف، لكن التعامل الجماهيري مختلف دائمًا.
"أربعيني مفقود يعاني من متلازمة البكاء" .. منشورات سعودية تجوب الشوارع بعد تمرد كريستيانو رونالدو في النصر
ما القصة؟
صاروخ ماديرا فاجأ الجميع قبل ساعات من مواجهة الرياض، التي أقيمت في الثاني من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي 2025-2026، برفض المشاركة.
البعض ظن في البداية أن هذا الرفض نابع من معاناته من حالة إجهاد، لكن تبين بعد ذلك غضبه من طريقة تعامل صندوق الاستثمارات السعودي مع النصر مقارنة بما يحدث مع الهلال.
غضب الدون فجره صفقة انتقال الفرنسي كريم بنزيما من الاتحاد إلى الهلال، بعدما فشل الأول في تقديم عرض مالي مرضٍ له، فيما نجح الزعيم في ذلك، رغم أن كلاهما يقع تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، ما فتح باب الشكوك لدى النصراويين حول تفاوت الدعم بين الأندية، خاصة وأن ناديهم يعاني من أزمة سيولة مادية بالفعل، جعلته لم يتعاقد سوى مع العراقي عبدالكريم حيدر والمهاجم السعودي عبدالله الحمدان خلال الميركاتو الشتوي المنقضي.
منشورات تسخر من تصرف رونالدو
بالتزامن مع هذه الأزمة، ومع غضب رونالدو من الدعم الذي يحصل عليه نادي الهلال، قرر فئة من الجماهير استفزازه أكثر..
انتشرت صور عبر منصات التواصل الاجتماعي، مُلصقة على الجدران، في شوارع متوقع أنها شوارع العاصمة السعودية "الرياض"، يظهر بها صاروخ ماديرا مرتديًا قميص النصر وهو يبكي، مع كتابة "مفقود" باللغة الإنجليزية، في إشارة إلى غيابه عن مباراة النصر الأخيرة.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، فأسفل المنشور، كتبت الجماهير: "يا أهل الخير، هذا رجل أربعيني مفقود، يمر بمتلازمة البكاء المفرط، وعائلته تبحث عنه من يجده يتواصل مع هذا الرقم (...)".
أين رونالدو؟
"تمرد" كريستيانو رونالدو لم يستمر طويلًا، إذ شارك في الحصة التدريبية للنصر بشكل طبيعي أمس الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد، المقرر إقامتها بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
وبحسب الإعلامي الرياضي خالد الشنيف؛ مقدم برنامج "دورينا غير"، فإن صاحب الـ40 عامًا سيشارك في كلاسيو الاتحاد بشكل طبيعي، ولن يستمر غيابه عن المباريات كما حدث أمام الرياض.
تفكير رونالدو في الرحيل
بمشاركة رونالدو أمام الاتحاد بعد غدٍ الجمعة – إن حدثت – تبدو الأزمة قد تم حلها، بعدما أوضحت شبكة "سكاي سبورتس" أمس الثلاثاء، عقد مسؤولي دوري روشن السعودي اجتماعًا معه، لشرح أسباب نجاح الهلال في تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة في شتاء 2026 على عكس بقية الأندية.
وقال المسؤولون لرونالدو - حسب الشبكة العالمية دائمًا -، أن جميع صفقات الهلال في الشتاء الحالي؛ كانت بتمويل شخصي من عضو الشرف الذهبي الأمير الوليد بن طلال، الذي اقترب من الاستحواذ الكامل على النادي.
وأضاف المسؤولون: "إذا أراد النصر أن يدعم صفوفه بقوة؛ يجب أن يجد مستثمر قوي أو عضو شرفي داعم، خلال الفترة القادمة".
وبخصوص الدعم الرسمي، شدد مسؤولو دوري روشن في حديثهم مع الأسطورة البرتغالية، على أنه لا يوجد تفضيل لنادٍ على حساب الآخر؛ حيث تم تدعيم الرباعي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، بشكلٍ متساوي.
وتابعوا في حديثهم لكريستيانو رونالدو: "وإذا كان لا يوجد دعم رسمي للنصر، في الميركاتو الشتوي الحالي؛ فهذا بسبب أنه صرف 100 مليون يورو على الصفقات بالفعل، في الفترة الماضية".
ورغم كل ذلك، أعلنت شبكة "سكاي سبورتس" أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، يُفكر جديًا في الرحيل عن دوري روشن السعودي للمحترفين، بنهاية الموسم الرياضي الحالي؛ إذا استمر عدم تدعيم العالمي، خلال الفترة القادمة.
ويمتلك رونالدو عقدًا مع النصر، حتى 30 يونيو 2027؛ وذلك بعد أن جدده في صيف 2025، ولمدة موسمين إضافيين.
إلا أن الشبكة العالمية أكدت وجود بند، يسمح لكريستيانو بـ"فسخ عقده" مع الفريق النصراوي؛ مقابل 50 مليون يورو، في صيف 2026.
واختتمت الشبكة خبرها؛ بالقول: "رغم بلوغه الـ41 عامًا؛ هُناك أندية مستعدة لدفع الـ50 مليون يورو، للتعاقد مع الأسطورة البرتغالية في صيف 2026".
- Getty Images Sport
مسيرة كريستيانو رونالدو مع النصر
يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.
كريستيانو سجل 111 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 127 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.
كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 117 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.
وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.
وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".