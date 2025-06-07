"هناك محادثات واتصالات" .. كريستيانو رونالدو يعلن موقفه رسميًا من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

رونالدو اتخذ قراره أخيرًا..

حسم الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، موقفه من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف بطولة كأس العالم للأندية 2025 بـ"نظامها الجديد"، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات؛ وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

وأكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على إمكانية مشاركة رونالدو في مونديال الأندية؛ وسط ارتباط اسمه بأكثر من فريق، على رأسهم عملاق الرياض الهلال.

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ترشيح رونالدو للمشاركة في كأس العالم للأندية، جاء ولو على سبيل الإعارة؛ إذا جدد عقده مع فريق النصر، والذي ينتهي في 30 يونيو 2025.