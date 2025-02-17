"عصر اللاعبين الذين يعتزلون في المملكة انتهى" .. كريستيانو رونالدو يستشهد بالهلال والقادسية ويساند السعودي ضد الأجنبي!

رونالدو يحطم الأرقام في الملاعب السعودية رغم دخوله العقد الرابع..

من جديد.. تحدث الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن "التطور الهائل" في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، انضم إلى النصر في يناير 2023؛ وذلك بعد فسخ عقده بـ"التراضي" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد.

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ووقع الأسطورة البرتغالية وقتها، على عقود تربطه بالفريق النصراوي لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو من عام 2025؛ وسط مفاوضات بين الطرفين، من أجل التجديد لسنةٍ أخرى.