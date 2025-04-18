تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Cristiano Ronaldo Nassr Qadasiyah 2024-2025social gfx/ Getty Images
محمود خالد

رونالدو ضد القادسية | ليلة المئوية تنتهي بأسوأ سيناريو، ثنائي النصر يرفض هداياه وظاهرة غريبة للدون!

فقرات ومقالاتكريستيانو رونالدوالنصرالقادسيةدوري روشن السعودي

غاب عن التسجيل أمام القادسية ولكن..

لم يكن هذا السيناريو المنتظر لليلة مميزة يخوضها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بقميص النصر، إثر السقوط أمام القادسية بنتيجة (1-2)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن حساب الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي.

النصر فشل في الثأر، وخسر أمام القادسية ذهابًا وإيابًا، لتتعقد مهمته مجددًا في المنافسة على صدارة دوري روشن، رافضًا استغلال خسارة الاتحاد، المتصدر، بثنائية الفتح، ليصبح الهلال والأهلي هما أكبر مستفيد من الجولة 28.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماذا قدم كريستيانو رونالدو أمام القادسية؟ وما هي أبرز لقطاته خلال المواجهة؟ هذا ما سوف نستعرضه في النقاط التالية..

المباريات التالية