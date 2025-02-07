"أول هدف بعد الأربعين" .. رونالدو يحتفل بفوز النصر ولاعب الفيحاء يرد: "والله ما ندري عن كريستيانو وعيده!"

رونالدو قاد النصر للفوز على الفيحاء..

مرة أخرى.. لعب الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، دورًا كبيرًا في تحقيق فريقه للفوز بالمباريات؛ سواء محليًا أو قاريًا.

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وسجل رونالدو هدفًا؛ ليقود النصر للفوز (3-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وبهذه النتيجة.. استعاد الفريق النصراوي "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 41 نقطة من 19 مباراة؛ وبفارق الأهداف عن القادسية "الرابع"، و8 نقاط عن الاتحاد "المتصدر".